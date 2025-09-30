কলাম

পাঠ্যবই ছাপানোর দায়িত্ব অধিদপ্তর নেবে কেন

তারিক মনজুর Contributor image
তারিক মনজুর
ছাপাখানায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই ছাপানো শেষে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য জেলায় পাঠানো হচ্ছে। ছবিটি গতকাল রংপুর নগরের শিক্ষা অফিসের সামনে তোলা। ১৭ ডিসেম্বর, রংপুরছবি: মঈনুল ইসলাম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কাজ মূলত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও সংস্কার এবং পাঠ্যবই তৈরি ও বিতরণ। বছরের পর বছর ধরে গঠনতন্ত্র মেনেই প্রতিষ্ঠানটি এসব কাজ করে আসছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই এনসিটিবির পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণের উদ্যোগ নিচ্ছে। দুই-আড়াই বছর ধরেই এই চেষ্টা চলছিল; কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত তা বাস্তবায়নের পথে যাবে, এমনটি ভাবা যায়নি।

পাঠ্যবই প্রকাশের ক্ষেত্রে এনসিটিবি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাব ও নীতিনির্ধারণে দুর্বলতার কারণে এনসিটিবি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই।

কয়েক বছর ধরে পাঠ্যবই যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। বইয়ের কাগজ ও ছাপার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বই তৈরি থেকে বিতরণ পর্যন্ত কাজের বিভিন্ন ধাপে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এ রকম আরও অনেক দুর্বলতা ও ঘাটতি দেখানো যাবে। কিন্তু এসব অজুহাতে প্রাথমিকের বই ছাপানো ও বিতরণের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নেওয়া ঠিক হবে না।

নতুন প্রস্তাবে বলা হচ্ছে, এনসিটিবি কেবল মাধ্যমিকের বই ছাপা ও বিতরণের কাজ করবে। এ ছাড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও সংস্কারের দায়িত্বও থাকবে তাদের হাতে। কিন্তু এভাবে এনসিটিবির দায়িত্ব অংশত ভাগ করে দিলে বই তৈরি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা বাড়বে বৈ কমবে না। প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা না বাড়িয়ে একে দুর্বল করার যেকোনো সিদ্ধান্ত সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে বই ছাপানো ও বিতরণের দায়িত্ব দিলেই বিদ্যমান সমস্যাগুলো ভোজবাজির মতো উড়ে যাবে, ব্যাপারটি এমন নয়। এটি করা হলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে এনসিটিবির কাজের সমন্বয়হীনতা আরও বাড়বে

এনসিটিবির একটি পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। এর পাঁচটি বিভাগ: প্রশাসন, অর্থ, শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক। একজন চেয়ারম্যানের অধীন এই পাঁচটি বিভাগ পরিচালিত হয় সচিব অথবা সদস্যের মাধ্যমে। এসব শাখা আবার একাধিক উপশাখায় বিভক্ত। যেমন পাঠ্যপুস্তক শাখার চারটি উপশাখা—শিক্ষা ও সম্পাদনা শাখা, উৎপাদন শাখা, ভান্ডার শাখা এবং বিতরণ শাখা। শাখাগুলো পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে থাকে।

পাঠ্যবই লেখা হয়ে গেলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। সেগুলো সম্পাদনা ও অলংকরণের প্রয়োজন হয়। এরপর দরপত্র আহ্বান করে বইয়ের চূড়ান্ত কপি ছাপাখানায় পাঠাতে হয়। মুদ্রণকাজ চলার সময়ে বইয়ের মান যাচাই করতে হয়। ছাপা ও বাঁধাই শেষ হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বই সরবরাহ করতে হয়। অতিরিক্ত বই আবার মজুত করে রাখতে হয়। এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তক বিভাগ এগুলো সম্পন্ন করে।

বই ছাপানোর আগে-পরে আরও কিছু কাজ থাকে। যেমন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হয়। এর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। এসব কাজে এনসিটিবির কর্মকর্তাদের বাইরেও শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক এবং প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়।

এনসিটিবি মূলত দিনব্যাপী কর্মশালার মাধ্যমে এসব কাজ করে থাকে। এগুলোর বাইরেও এনসিটিবির দায়িত্ব রয়েছে। নতুনভাবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হলে পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার কার্যকারিতা যাচাই করার দরকার হয়। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখে তাদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে হয়। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হয়।

দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কাজ খুবই সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এনসিটিবিতে কাজ করার সূত্রে দেখেছি, দলীয় সরকারের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দক্ষ ও মেধাবী লোকের বদলে অনেক ক্ষেত্রেই অদক্ষ ও দলীয় পরিচয়ধারী ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, কম্পোজ, অলংকরণ, গ্রাফিকস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দক্ষ লোকের মারাত্মক অভাব রয়েছে। এমনকি পাঠ্যবই লেখা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়, তাঁদের ক্ষেত্রেও আগে দলীয় পরিচয় যাচাই করা হয়! এনসিটিবি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও সরকারের উঁচু মহল থেকে সব সময় একে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

এগুলো নিয়ে আগে ভাবা দরকার, চিন্তা করা দরকার কীভাবে এনসিটিবির সক্ষমতা বাড়ানো যায়। একে ভেঙে ফেলে কিংবা দুর্বল করে সমস্যার সমাধান হবে না। এনসিটিবিতে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের যুক্ত করতে হবে। বইয়ের কাগজ ও ছাপার মান ভালো করার জন্য আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করতে হবে। এনসিটিবিকে স্বাধীনমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। সামগ্রিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সফলতার জন্য জাতীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

 এখন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে বই ছাপানো ও বিতরণের দায়িত্ব দিলেই বিদ্যমান সমস্যাগুলো ভোজবাজির মতো উড়ে যাবে, ব্যাপারটি এমন নয়। এটি করা হলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে এনসিটিবির কাজের সমন্বয়হীনতা আরও বাড়বে। দেখে মনে হচ্ছে, বর্তমান সিদ্ধান্তের পেছনে বাড়তি ইন্ধন জুগিয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব। এমনকি বিভিন্ন সময়ে এনসিটিবির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখার মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখেছি। এভাবে নিজেদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, তবে সংকট আরও বাড়বে।

  • তারিক মনজুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

