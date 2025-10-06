কলাম

জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটের সাংবিধানিক ও আইনি চ্যালেঞ্জগুলো কী

লেখা:
মো. রুহুল কুদ্দুস

৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় ঐক‍মত‍্য কমিশনের বৈঠকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট অনুষ্ঠানের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ‍্যে একধরনের ঐক‍মত‍্য হয়ছে বলে গণমাধ‍্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বিএনপি ও এনসিপি গণভোট চায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন এবং জামায়াত ইসলামী চায় নির্বাচনের আগে। দলগুলোর মতে, গণভোট নিয়ে এই ঐক‍মত‍্যের ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের একটি আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বর্তমান সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামোর মধ‍্যে গণভোট অনুষ্ঠান কি আদৌ সম্ভব?

২.

গণভোট (রেফারেন্ডাম) একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণ সরাসরি মতামত দেয়। সংসদ বা সরকারের পরিবর্তে জনগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর এখন পর্যন্ত তিনবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। অভ্যুত্থান–পাল্টা অভ্যুত্থানের পর ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন এবং তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা প্রদর্শনের জন্য তিনি একটি গণভোটের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত ওই গণভোটের প্রশ্ন ছিল, ‘আপনি কি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচিতে আস্থা রাখেন?’ ভোটারদের জন্য দুটি বিকল্প ছিল—‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৮৮ শতাংশ। ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়ে ৯৮.৮৭ শতাংশ; ‘না’ ভোট পড়ে প্রায় ১.১৩ শতাংশ।

দ্বিতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ। সেই সময় ক্ষমতায় ছিলেন সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এ গণভোটের উদ্দেশ্য ছিল এরশাদের সামরিক শাসনের প্রতি জনগণের আস্থা প্রদর্শন। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৭২ শতাংশ এবং ৯৪.৫ শতাংশ ভোটার এরশাদের পক্ষে ভোট দেন।

১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে একটি ‘সাংবিধানিক’ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সেই গণভোটে ভোটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) বিল, ১৯৯১-এ রাষ্ট্রপতির সম্মতি দেওয়া উচিত কি না?’

এই গণভোটের উদ্দেশ‍্য ছিল, সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হলেও, প্রধানমন্ত্রী হন নির্বাহী প্রধান। এ ছাড়া দ্বাদশ সংশোধনীতে উপরাষ্ট্রপতির পদটি বিলুপ্ত করা এবং সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টিও ছিল। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই গণভোটে প্রায় ৮৪ শতাংশ ভোটার অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ৮৮ দশমিক ৫ শতাংশ সংসদীয় ব্যবস্থার পক্ষে ভোট দেন। এই গণভোটের মাধ‍্যমেই বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব‍্যবস্থা ফিরে আসে।

তিনটি গণভোট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি গণভোটই এমন কোনো ইস্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে প্রক্রিয়াটি আগেই শুরু হয়েছে। ১৯৭৭ সালের রাষ্ট্রপতির প্রতি জনগণের আস্থা নিয়ে যখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তখন জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮৫ সালের গণভোটের সময় জেনারেল এরশাদও রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ১৯৯১ সালে ‘সাংবিধানিক’ গণভোট অনুষ্ঠিত হয় সংসদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধন বিল (দ্বাদশ সংশোধনী) পাস হওয়ার পর এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের আগে।

৩.

শেখ হাসিনার শাসনামলে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ‍্যমে সংবিধানে ব‍্যাপক পরিবর্তন করা হয়। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ‍্যমে গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬ এবং স্বয়ং ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে গণভোটের বিধান ছিল।

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, বিদ‍্যমান সংবিধানে যেহেতু গণভোটের বিধান নেই, তাহলে কোন আইনি কর্তৃত্ব বলে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে? আর ভবিষ‍্যতে কার্যকর করা হবে, এমন একটি রাজনৈতিক ঐক‍মত‍্যকে আইনি বা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে গণভোটের মাধ‍্যমে কি আইনি বাধ‍্যবাধকতা তৈরি করা যাবে? তাহলে প্রস্তাবিত গণভোট কি শুধুই রাজনৈতিক ঐকমত্যের বহিঃপ্রকাশ হবে?

এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীকে চ‍্যালেঞ্জ করে গত বছর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। বিএনপি, জামায়াতসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ‘ইন্টারভেনর’ হিসেবে সেই রিট পিটিশনের শুনানিতে অংশ নেয় এবং পুরো পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের আবেদন জানায়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংবিধান ও আইনি কাঠামোর মধ‍্য দিয়েই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু ঐক‍মত‍্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সম্মত হওয়া গণভোটের কোনো আইনি বিধান আসলে এখন নেই। ‘গণভোট আইন, ১৯৯১’–এর মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গণভোট আয়োজন করলে তা আইনসিদ্ধ হবে না। কারণ, এ আইনে শুধু সংসদে পাস হওয়া কোনো বিল নিয়ে গণভোট করার কথা বলা হয়েছে।

২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে অন‍্যান‍্য বিষয়ের মধ‍্যে দ্বাদশ সংশোধনীতে বাদ দেওয়া ১৪২ অনুচ্ছেদ পুনরায় বহাল করার কথা বলা হয়। হাইকোর্টের এই রায় তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে মর্মে ধরে নেওয়া হলে ১৪২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত গণভোট অনুষ্ঠান আইনসিদ্ধ হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, হাইকোর্টের রায়ের পর ১৪২ অনুচ্ছেদ কি সরাসরি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি আদালতের রায়ের আলোকে সংসদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে?  

বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসে আদালতের রায়ের পর সেই রায়ের আলোকে সংসদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার নজির রয়েছে। বর্তমানে যেহেতু সংসদ বহাল নেই, কাজেই সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব নয়। সংবিধান সংশোধন করতে হলে পরবর্তী সংসদকেই সেটা করতে হবে।

এ ছাড়া আরেকটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়ে হাইকোর্ট অল্প কিছুদিন আগে রায় দিয়েছেন। এ রায়কে এখনই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল এবং পরবর্তী সময়ে রিভিউ পিটিশনের আইনসিদ্ধ সুযোগ রয়েছে।

৪.

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংবিধান ও আইনি কাঠামোর মধ‍্য দিয়েই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু ঐক‍মত‍্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সম্মত হওয়া গণভোটের কোনো আইনি বিধান আসলে এখন নেই। ‘গণভোট আইন, ১৯৯১’–এর মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গণভোট আয়োজন করলে তা আইনসিদ্ধ হবে না। কারণ, এ আইনে শুধু সংসদে পাস হওয়া কোনো বিল নিয়ে গণভোট করার কথা বলা হয়েছে।

এ রকম অবস্থায় অধ‍্যাদেশের মাধ‍্যমে ১৯৯১ সালের এই আইনটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে গণভোট আয়োজন করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে গত ডিসেম্বরে দেওয়া হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের আলোকে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীকে সাংবিধানিক ভিত্তি ধরতে হবে। গণভোটের সিদ্ধান্ত হলে সেটি বাস্তবায়নের জন‍্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২–এর সংশোধনও প্রয়োজন পড়বে। বিদ্যমান আইনের এসব সংশোধন ছাড়া গণভোট অনুষ্ঠান আইনসংগত হবে না।

  • মো. রুহুল কুদ্দুস সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও সাবেক সম্পাদক, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি; সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি

    মতামত লেখকের নিজস্ব

