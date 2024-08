স্বৈরাচার পতনের পর যে মনোবৈকল্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে

গণবিদ্রোহের মুখে যখন কোনো সরকারের পতন ঘটে, তখন নতুন সরকারের প্রতি জনগণের মধ্যে প্রত্যাশা থাকে আকাশচুম্বী। অনেক দিন ধরে নিষ্পেষিত হওয়ার কারণে নতুন ব্যবস্থায় তারা রাতারাতি পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন। অনেক জিনিস দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব হলেও এমন বহু বিষয়ই আছে, যা একটা ভালো সরকারও রাতারাতি পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্ভবত এর মধ্যে অন্যতম।

অতিরিক্ত ও কিছুটা অবাস্তব প্রত্যাশা থাকার কারণে বিপ্লবোত্তর সময়ে জনগণ দ্রুতই হতাশ হয়ে পড়েন। ফলে শিগগিরই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অতিপ্রত্যাশা উদ্ভূত হতাশা ও স্টকহোম সিনড্রোমের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

