ডেমোক্র্যাটেরা এখন কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে

ট্রাম্প বিশাল বাজেট ঘাটতি তৈরি করবেন। এটি উচ্চ সুদের হার ও আমেরিকার ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ কমিয়ে দেবে। যদি ট্রাম্প ও কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যরা ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট (যার মধ্যে প্রেসক্রিপশন করা ওষুধের দাম কমানোর ব্যবস্থা রয়েছে) ও ওবামাকেয়ার বাতিল করে, তাহলে আমেরিকানদের চিকিৎসার খরচ আরও বেড়ে যাবে। এটি নব্য-উদারবাদের চেয়েও খারাপ। কারণ, নব্য–উদারবাদ অন্তত প্রতিযোগিতামূলক ও অবিকৃত বাজারের কথা বলত। অন্যদিকে ‘ট্রাম্পোনমিকস’ হলো একটি ভ্রান্ত পুঁজিবাদ, যা ক্ষমতাবানদের দ্বারা ও ক্ষমতাবানদের জন্য পরিচালিত হয়। সেখানে অর্থই সর্বোচ্চ প্রাধান্য পায়।

আমেরিকানরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা হারিয়েছেন। সরকার জনগণের জন্য কাজ করে, এই বিশ্বাস তাঁরা হারিয়েছেন। এটি গত ৪৫ বছরের রিপাবলিকান (এবং নব্য–উদারবাদী ডেমোক্রেটিক) প্রচারণার ফল। এই পরিস্থিতি বোঝাতে রোনাল্ড রিগ্যানের সেই বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, ‘ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে ভয়ানক ৯টি শব্দ হলো: I’m from the government and I’m here to help (আমি সরকার থেকে এসেছি এবং আমি সাহায্য করতে এসেছি)।