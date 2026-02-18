মতামত
ভালো সংসদ, খারাপ সংসদ
পার্লামেন্ট বা সংসদ একেক দেশে একেকভাবে কাজ করে। কোথাও তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, কোথাও স্বৈরশাসনকে টিকিয়ে রাখে। কখনো এটি ধনী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে, আবার কখনো শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, সংসদ একই সঙ্গে গণতন্ত্রের রক্ষকও হতে পারে, আবার তার ক্ষয়ও ঘটাতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের সংসদ একসময় প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে নিজ দেশেই দুর্বল ও একঘরে করে তুলেছিল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একবার সেখানে ভাষণ দেন, সংসদ সদস্যরা বজ্রধ্বনির মতো করতালি দিয়ে ও দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এতে তাঁদের নিজের রাষ্ট্রপ্রধানের ওই সফরের বিরোধিতাকে কার্যত উপহাস করা হয়।
অন্যদিকে রাশিয়ার সংসদের নিম্নকক্ষ স্টেট দ্যুমা তৎকালীন বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের ট্যাঙ্ক হামলার শিকার হয়। দ্যুমা তাকে অভিশংসন করেছিল, কিন্তু ইয়েলৎসিনের পেছনে ছিল সেনাবাহিনীর সমর্থন। জনগণের ইচ্ছা কী, তা নির্ধারণের অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া পশ্চিমা শক্তিগুলো রাশিয়ার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর এই হামলাকে সমর্থন জানিয়েছিল।
সংসদ পরিচালনা বা তাকে বিপথে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। জার্মান রাইখস্টাগের স্পিকারের ভূমিকাই অ্যাডলফ হিটলারকে অপ্রতিরোধ্য ফ্যুরার বানাতে বড় ভূমিকা রাখে। নাৎসিদের কৌশল ছিল হারমান গোরিংকে রাইখস্টাগের সভাপতি করা; তার কৌশল ছাড়া হিটলারের পক্ষে চ্যান্সেলর হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব হতো না।
জার্মান প্রেসিডেন্ট পল ভন হিন্ডেনবার্গ হিটলারের সংসদ দখলের পরিকল্পনার খবর পেয়ে আতঙ্কিত হন। তিনি রাইখস্টাগ ভেঙে দিতে দূত পাঠান। কিন্তু গোরিং সেই দূতকে (যিনি ছিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রানৎস ভন পাপেন) ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেন। এরই মধ্যে স্পিকার হিসেবে তিনি ‘এনাবলিং আইন’ পাস করিয়ে হিটলারকে সীমাহীন ক্ষমতা দেন। কাজটি শেষ হওয়ার পর তিনি দূতকে ডেকে প্রেসিডেন্টের আদেশ পড়েন এবং জানান, আদেশ নাকি দেরিতে এসেছে।
রাহুল গান্ধীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আটকে দেওয়া বইয়ের উল্লেখ করতে না দেওয়া অগ্রহণযোগ্য। ভারতে বড় কেলেঙ্কারিগুলো প্রকাশিত হয়েছে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমের মাধ্যমেই। একসময় কংগ্রেসে ফিরোজ গান্ধীর মতো সংসদ সদস্য ছিলেন, যিনি বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি উন্মোচন করে জওহরলাল নেহরুর সরকারকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নেহরু তাঁকে থামাননি; বরং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন।
ভারতে কংগ্রেসসহ বিরোধীরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কথা বলতে দিচ্ছেন না। তাঁকে সরানোর মতো সংখ্যা তাদের নেই। একই সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি রাহুল গান্ধীকে সংসদ ও ভবিষ্যৎ নির্বাচন থেকে অযোগ্য করার কথা ভাবছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও বিরোধীরা আপত্তি তুলেছে। জেফ্রি এপস্টাইন কেলেঙ্কারিতে নরেন্দ্র মোদির নাম ওঠায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তা দ্রুত খারিজ করে দেয়।
এই প্রেক্ষাপটে রাহুল গান্ধী সাবেক সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানের একটি বই নিয়ে আলোচনা চান। সরকার বলছে বইটির অস্তিত্ব নেই, অথচ তিনি কপি দেখাচ্ছেন। বইটির বিব্রতকর অংশ নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি। দিল্লি পুলিশ তথাকথিত “অস্তিত্বহীন বই” নিয়ে এফআইআর করেছে। ‘দ্য ক্যারাভান’ প্রথম এ খবর প্রকাশ করে, আর প্রকাশকদের ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে।
সংসদ যেমন গণতন্ত্র রক্ষা করে, তেমনি তা খর্বও করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে রিচার্ড নিক্সন অভিশংসিত হয়ে পদত্যাগ করেন; বিল ক্লিনটন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিশংসনের মুখেও টিকে যান। ভারতে পি. ভি. নরসিমা রাও আস্থা ভোটে জিততে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাংসদদের ঘুষ দেন—এমন অভিযোগ রয়েছে, এবং সেই জয়কে ব্যবসায়ী মহল স্বাগত জানায়। উদারীকৃত অর্থনীতির ভিত্তিতে সেই দুর্নীতির ভূমিকা ছিল। অটল বিহারি বাজপেয়ি কারগিল যুদ্ধের সময় উচ্চকক্ষ ডাকেননি। ওই সময় তিনি লোকসভায় এক ভোটে আস্থা হারানো দুর্বল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
সংসদে বইয়ের উদ্ধৃতি নতুন নয়। দেবজ্যোতি বর্মণের ১৯৫০ সালের ‘মিস্ট্রি অব বিড়লা হাউস’ বইটি বিড়লা পরিবারের বিপুল সম্পদ সঞ্চয়, বিশেষত ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষকালে তাদের ব্যবসার প্রসার ও ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান করে।
বিড়লারা বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ কিনে নেয় এবং পরে স্বত্বও কিনে নেয়। সেই অর্থে বর্মণ একটি বামপন্থী প্রকাশনা শুরু করেন। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের উল্লেখ না থাকলে হয়তো বইটির একমাত্র অবশিষ্ট কপির খোঁজই মিলত না। তিন মূর্তি ভবনের নেহরু স্মৃতি গ্রন্থাগারের ‘দুর্লভ গ্রন্থ’ বিভাগে কপিটি টিকে থাকা অতীতের সংসদ সদস্যদের সততারই ফল।
সেদিক থেকে দেখলে বলা যায়, পার্লামেন্ট বা সংসদ একই সঙ্গে গণতন্ত্রের রক্ষকও হতে পারে, আবার তার ক্ষয়ও ঘটাতে পারে। সবকিছু নির্ভর করে নেতৃত্ব, স্পিকারের ভূমিকা এবং রাজনৈতিক নৈতিকতার ওপর।
জাভেদ নাকভি দিল্লিতে ডন পত্রিকার সংবাদদাতা
ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত