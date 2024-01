কেমব্রিজ যে কারণে অনন্যসাধারণ

আইনস্টাইন স্বয়ং এই নীতি পছন্দ করতেন না। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, God does not play dice with the universe এই নীতিকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হয়। কোয়ান্টাম মেকানিকসে অপারেটরদের কমিউটেসন (commutation) নিয়ম অনুযায়ী দুটি অপারেটর যদি কমিউট করে, তাদের সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণীয় ধর্ম দুটি নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব। সহজ ভাষায় বলতে গেলে দুটি কার্য আগপিছু করলে ফলাফলের যদি পরিবর্তন না হয়, তাকে বলে কমিউট করা।

প্রকৃতির বিধানে অবস্থান ও ভরবেগের অপারেটরদ্বয় কমিউট করে না। অনিশ্চয়তা নীতি ব্যাখ্যার সময় ডিরাক বলছিলেন যে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি কণার অবস্থান-চ্যুতি ঘটায়। তোমরা হয়তো বলবে, আমরা কোনো যন্ত্র ব্যবহার না করে খালি চোখে দেখব, কিন্তু দেখতে হলে তো এর ওপর আলো ফেলতে হবে এবং এ আলোই কণাকে বিশৃঙ্খল করার জন্য যথেষ্ট। এ কথা আমাদের মাথায় আসেনি।

দ্বিতীয় যে জিনিস আমার মনে রেখাপাত করেছিল, সেটি হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত রিলেটিভিস্টিক তরঙ্গ সমীকরণের প্রতিপাদন। ডিরাকের যুক্তির মূল ভিত্তি ছিল প্রতিসাম্য (symmetry)। পজিট্রনের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও তা-ই। আমি নিজে পদার্থবিদ্যাবিশারদ নই। তবে আমার ধারণা মৌলিক-কণিকা পদার্থবিদ্যায় প্রতিসাম্যের প্রভাব অসামান্য।