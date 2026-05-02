দূষণের মূল উৎস নিয়ন্ত্রণ: দায়সারা পদক্ষেপ বনাম দীর্ঘমেয়াদি কৌশল

মতামত
দূষণের মূল উৎস নিয়ন্ত্রণ: দায়সারা পদক্ষেপ বনাম দীর্ঘমেয়াদি কৌশল
বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসনের প্রেক্ষাপটে পরিবেশদূষণ এখন আর পার্শ্ব বিষয় নয়; বরং একটি কেন্দ্রীয় বাস্তবতা। দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, আয় বৃদ্ধি ও ভোগের ধরনে পরিবর্তনের ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেমন বদলেছে, তেমনি বেড়েছে পরিবেশের ওপর চাপ।
প্লাস্টিক দূষণ, যানবাহনের হর্ননির্ভর শব্দদূষণ ও নদী-খাল-বিলের পানিদূষণ—এই তিনটি সমস্যা আজ আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা প্রায়ই উপসর্গ নিয়েই ব্যস্ত থাকি, মূল উৎস নিয়ন্ত্রণে ততটা গুরুত্ব দিই না। ফলে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সেগুলোর অনেকই স্বল্পমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসে না।
প্রথমত, প্লাস্টিক দূষণ। বাংলাদেশে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—বাজারের ব্যাগ, সুপারশপ, এমনকি গ্রামীণ অর্থনীতিতেও। এই প্লাস্টিক বর্জ্য যথাযথভাবে সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়, শহরে জলাবদ্ধতা তৈরি হয় ও নদী-খাল ভরাট হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেয় বা অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু এই পদক্ষেপ তখনই কার্যকর হয়, যখন এর সঙ্গে বাস্তবসম্মত বিকল্প ব্যবস্থা যুক্ত থাকে। ব্যবসায়ী ও ভোক্তা—উভয়ের জন্য সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য বিকল্প না থাকলে নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
এখানে মূল প্রশ্ন হলো—প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। এ জন্য শুধু ব্যবহারকারীদের ওপর দায় চাপিয়ে দিলে চলবে না; উৎপাদকদেরও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। এক্সটেনডেড প্রোডিউসার রেসপনসিবিলিটি (ইপিআর) নীতির আওতায় উৎপাদকদের তাদের পণ্যের সম্পূর্ণ জীবনচক্রের দায়ভার নিতে বাধ্য করা যেতে পারে। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং শিল্পকে প্রণোদনা দেওয়া জরুরি, যাতে বিকল্প পণ্য বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। বর্জ্য পৃথককরণ, পুনর্ব্যবহার এবং সার্কুলার অর্থনীতির ধারণা বাস্তবায়ন না হলে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ একটি অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা হিসেবেই থেকে যাবে।
দ্বিতীয়ত, শব্দদূষণ—বিশেষ করে যানবাহনের হর্নের অতিরিক্ত ব্যবহার—আমাদের নগর জীবনে একটি অস্বস্তিকর ও ক্ষতিকর বাস্তবতা তৈরি করেছে। প্রায়ই দেখা যায় ‘হর্ন বাজানো নিষেধ’ সাইনবোর্ড বা সচেতনতামূলক অভিযান চালানো হচ্ছে। কিন্তু চালকেরা কেন এত বেশি হর্ন ব্যবহার করেন, সেই মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—যানজট, বিশৃঙ্খল ট্রাফিক ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত সিগন্যালিং, অনিয়ন্ত্রিত পার্কিং এবং পথচারী ও চালকদের মধ্যে নিয়ম মানার অভাব।
এই সমস্যার সমাধান শুধু সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং একটি কার্যকর ও আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা জরুরি। যেমন স্মার্ট ট্রাফিক সিগন্যাল, রিয়েল-টাইম ট্রাফিক মনিটরিং, গণপরিবহনের উন্নয়ন, নির্ধারিত বাস স্টপেজ ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা। একই সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যখন সড়কে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই হর্নের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার কমে যাবে। অর্থাৎ এখানে সমস্যার মূল উৎস হলো দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা—যা ঠিক না করে শুধু হর্ন নিয়ন্ত্রণ করে টেকসই ফল পাওয়া সম্ভব নয়।
তৃতীয়ত, নদী-খাল-বিলের দূষণ বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতির জন্য একটি বড় হুমকি। নদী আমাদের কৃষি, মৎস্য, নৌপরিবহন ও জীববৈচিত্র্যের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু শিল্পকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, নগরীর পয়োনিষ্কাশন এবং কঠিন বর্জ্য সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে। অনেক সময় নদী পুনরুদ্ধারের জন্য খনন কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যা সাময়িক স্বস্তি দিলেও এটি স্থায়ী সমাধান নয়। যদি প্রতিদিন একইভাবে দূষণ নদীতে প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে খননের সুফল অল্প সময়ের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়।
সুতরাং নদী রক্ষার জন্য প্রথমেই দূষণের উৎস বন্ধ করতে হবে। শিল্পকারখানায় ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপন ও কার্যকরভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করা জরুরি। শুধু স্থাপন করলেই হবে না, নিয়মিত মনিটরিং ও তদারকি থাকতে হবে। একই সঙ্গে নগরীর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ ও অবৈধ সংযোগ বন্ধ করা প্রয়োজন। নদীর তীর দখল ও বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি নদী ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো গেলে দীর্ঘ মেয়াদে এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব।
এই তিনটি ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়—আমাদের নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে একটি কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। আমরা প্রায়ই দৃশ্যমান সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে চাই, কিন্তু গভীরে থাকা কারণগুলো মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করি না। এর পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব, সীমিত সক্ষমতা এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের অসামঞ্জস্য কাজ করে।
সুশাসনের প্রশ্ন এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি কার্যকর শাসনব্যবস্থা ছাড়া পরিবেশগত সমস্যার টেকসই সমাধান সম্ভব নয়। নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং—প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে দ্রুত ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা এবং জনগণকে সচেতন ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা জরুরি।
এ ছাড়া প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ। দূষণ মনিটরিং, ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও কার্যকর হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রিয়েল-টাইম পানি ও বায়ুর মান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা গেলে দূষণের উৎস দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে।
সবশেষে বলা যায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণকে শুধু পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি একটি আর্থসামাজিক এবং গভর্নেন্স ইস্যু, যা আমাদের উন্নয়নের গতি ও গুণগত মান—উভয়কেই প্রভাবিত করে। যদি আমরা সত্যিকার অর্থে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে চাই, তাহলে আমাদের দূষণের মূল উৎস নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্লাস্টিক, শব্দ ও পানি দূষণের ক্ষেত্রে সমন্বিত, বাস্তবসম্মত এবং দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই একটি স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।
ইকবাল আহমেদ, পি.ইঞ্জ
রেজিস্টার্ড লাইসেন্সড প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার, অন্টারিও, কানাডা