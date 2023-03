যুক্তরাজ্যের গণতন্ত্রের দুর্বলতা সারাবে বাংলাদেশি সালসা!

আব্রাহাম লিংকন নামের এক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তাঁর গণতন্ত্র বিষয়ক ভাসা ভাসা জ্ঞান থেকে বলেছিলেন, ‘Government of the people, by the people, for the people (জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার) ’। কিন্তু মাথামোটা ওই প্রেসিডেন্টের জানা ছিল না বাংলাদেশের ‘অত্যন্ত সেয়ানা’ জনগণ গণতন্ত্র বলতে বুঝবে ‘Government off the people, buy the people, far the people’ (জনগণকে বাদ দিয়ে, জনগণকে কিনে, জনগণকে দূরে ঠেলে দেওয়া সরকার)। সেই বুঝকে আমরা যদ্দুর পারছি কাজেও খাটাচ্ছি।

শুধুমাত্র কোম্পানির প্রচারের স্বার্থে সেই জ্ঞানকে আমরা বিনা এলসিতে যুক্তরাজ্যে পর্যন্ত এক্সপোর্ট করার প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছি—ভাবতেই ভালো লাগছে।