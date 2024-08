‘সুশীলগিরি বাদ দেন’—সুশীল শব্দটি কেন সুশীল থাকল না

এখানে আরও একটি বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে। সেটি হচ্ছে, আমাদের সুশীল সমাজ গড়ের ওপর কখনো জনতার মনের ভাষা, বিশ্বাস, আবেগ ও অনুভূতিকে বোঝার চেষ্টা করেনি। একই সঙ্গে সুশীল সমাজ যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষা জনতার সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারেনি। একে-অপরের ভাষাকে বুঝতে পারা, যোগাযোগ স্থাপন করা, বিশেষ করে সুশীল সমাজের জনতাকে ধারণ করা ও সমাজকে বহিরাগতের দৃষ্টিতে না দেখে সমাজের একজন হিসেবে দেখতে পারাটা খুবই জরুরি।

শেখ হাসিনার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় যে অমিত সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, সেখানে সুশীল সমাজের শক্তিশালী ভূমিকা পালন করাটা অপরিহার্য। তবে সামাজিক মেরুকরণ ও আস্থার সংকট বিরাজ করতে থাকলে সেটা করাটা অত্যন্ত কঠিন হবে। ফলে জনগণের আস্থা অর্জনে সুশীল সমাজকে জনতার স্বার্থ ও অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে সত্যিকার ভূমিকাটা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে প্রবলভাবে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদকে শনাক্ত করে তার উপশমে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

