সানায়ে তাকাইচি যে পথে জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী

চ্যাড দে গুজম্যান
জাপানের রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হলো। দেশটির ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) শনিবার সানায়ে তাকাইচিকে নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। তাকাইচিই কার্যত জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। প্রথমবারের মতো দেশটি পাচ্ছে নারী প্রধানমন্ত্রী।

জাপানের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে জানিয়েছে, ৬৪ বছর বয়সী তাকাইচি দলের পার্লামেন্ট সদস্য ও বর্তমান সদস্যদের ৩৪১ ভোটের মধ্যে ১৮৫টি পেয়েছেন। ভোটের লড়াই শেষ পর্যন্ত রানঅফে গড়ায়। তাকাইচির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ৪৪ বছর বয়সী শিনজিরো কোইজুমি। তিনি জিতলে জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সী প্রধানমন্ত্রী হতেন।

বিজয়ের পর তাকাইচি বলেন, ‘শুধু উদযাপন করলেই চলবে না, আসল চ্যালেঞ্জ এখন শুরু। সামনে পাহাড়সম কাজ অপেক্ষা করছে, সবার সহযোগিতা নিয়েই তা মোকাবিলা করতে হবে। আমি চেষ্টা করব এলডিপিকে এমন একটি ইতিবাচক দলে রূপ দিতে, যে দলটি মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করে আশাবাদ তৈরি করবে।’

পার্লামেন্টে ভোটের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাকাইচি বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার স্থলাভিষিক্ত হবেন। গত মাসে নির্বাচনী পরাজয়ের দায় নিয়ে ইশিবা পদত্যাগ করেন। ২০২৪ সালে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এলডিপি টানা দুটি নির্বাচনে হেরে যায়। ১৯৫৫ সালের পর প্রথমবারের মতো দলটি ও তার জোট সংসদের দুই কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় এবং বর্তমানে তারা সংখ্যালঘু সরকার পরিচালনা করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একাধিক কেলেঙ্কারির কারণে এলডিপির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সাধারণত মধ্য-ডানপন্থী হিসেবে পরিচিত এলডিপির নেতৃত্বে এবার অতিডানপন্থী তাকাইচি আসছেন এমন এক সময়ে, যখন দলে সংস্কারের দাবি বাড়ছে এবং ভোটাররা ক্রমশ দক্ষিণপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকছেন।

জাপানের পুরুষ-আধিপত্যের রাজনীতিতে তাকাইচির এই বিজয় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তবে নারীর ক্ষমতায়নে দেশটির অবস্থান এখনও হতাশাজনক। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০২৫ সালের বৈশ্বিক লিঙ্গ বৈষম্য সূচকে ১৪৮ দেশের মধ্যে জাপানের অবস্থান ১১৮তম। জি-৭ সদস্য দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সূচকে জাপানের অবস্থান আরও খারাপ।

২০২৫ সালের নির্বাচনে তাকাইচি প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর মন্ত্রিসভা ও এলডিপির নির্বাহী কমিটিতে নর্ডিক দেশগুলোর মতো নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। অথচ বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ইশিবার মন্ত্রিসভায় নারী সদস্য ছিলেন মাত্র দুজন, আর জাপানের সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা এখনো ১৫ শতাংশের উপরে নয়।

তবে তাকাইচির বিজয় জাপানি নারীদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বয়ে আনবে, এমনটা এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। বরং বিশেষজ্ঞদের মতে, কঠোর রক্ষণশীল তাকাইচি বরাবরই ‘পুরুষসুলভ আচরণ’ করেন এবং তাঁকে অনেকেই সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে তুলনা করেন।

টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের টোকিও ক্যাম্পাসের এশীয় অধ্যয়ন ও ইতিহাসের অধ্যাপক জেফ কিংস্টন টাইমকে বলেছেন, ‘লিঙ্গ বিষয়ক নীতি, পরিবারবান্ধব পদক্ষেপ কিংবা নারীর ক্ষমতায়নে তাকাইচির রেকর্ড খুব একটা ইতিবাচক নয়। তিনি দলের ডানপন্থী অংশ থেকে উঠে এসেছেন, যেখানে রক্ষণশীল পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ওপরই জোর দেওয়া হয়।’

জাপানের পশ্চিমাঞ্চলের নারা প্রিফেকচারে জন্ম সানায়ে তাকাইচির। তাঁর বাবা উৎপাদন কোম্পানির একজন কর্মী এবং মা ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। ১৯৮৪ সালে তিনি কোবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি নেন। ১৯৮৭ সালে কংগ্রেশনাল ফেলোশিপের অংশ হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এক বছর কাটান এবং সে সময় তিনি প্রয়াত নারীবাদী মার্কিন কংগ্রেসওম্যান প্যাট শ্রোডারের  অধীনে কাজ করেন।

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে তাকাইচি কিছুদিন টেলিভিশন উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৩ সালে। সে সময় তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিম্নকক্ষে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি এলডিপিতে যোগ দেন। এরপর থেকে তিনি টানা নয়বার পার্লামেনট সদস্য হয়েছেন।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাকাইচি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সঙ্গে। শিনজো ডানপন্থী রাজনীতির জন্য পরিচিত ছিলেন, আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। আবের প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বকাল তাকাইচি পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল লিঙ্গসমতা ও জন্মহারসংক্রান্ত নীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিজ্ঞানী হিরোকো তাকেদা লিখেছেন, সেই সময় তাকাইচি পরিবারনীতি সংস্কারে ‘প্রথাগত’  দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতেন।

২০১২ সালের ডিসেম্বরে তাকাইচি এলডিপির নীতি-গবেষণা পরিষদের চেয়ারপারসন হন। ২০২৪ সালে তিনি শিনজো আবের সরকারে অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

তাকাইচি এর আগে ২০২১ ও ২০২৪ সালে দুবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। ২০২১ সালে তিনি বলেছিলেন, ‘এলডিপিতে নারী প্রার্থী হওয়া মানে যেন একটি পিঁপড়া হাতিকে চ্যালেঞ্জ করছে। এটাই হয়তো সবাই ভাবেন। আমি যখন প্রথমবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি, তখন নারী হওয়া ছিল এক ধরনের অসুবিধা। তবে এখনকার পরিস্থিতি ৩০ বছর আগের তুলনায় অনেক ভিন্ন।’

জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাকেদা টাইমকে বলেন, এ বছরের প্রচারে তাকাইচি তাঁর লিঙ্গ পরিচয়কে সামনে এনেছেন, যা আগে কখনো করেননি। তবে সমালোচকেরা মনে করছেন, অতীতে নারীবান্ধব নীতিতে তাকাইচির অবস্থান খুব একটা ইতিবাচক না হওয়ায় এই প্রচেষ্টা অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়।

চ্যাড দে গুজম্যান টাইম প্রতিবেদক

