থুতু ফেলা কি বিরাট পৌরুষের লক্ষণ বা বাহাদুরি?

ধোপদুরস্ত পোশাকের তরুণ ব্যাংকার। পায়ে প্লাস্টিকের জুতা, পরনে লুঙ্গি, গলায় মাফলার জড়ানো মাঝবয়সী সবজি বিক্রেতা। মধ্যত্রিশের জিনস জ্যাকেট পরা ক্রেতা। সোয়েটার, পাম্প শু আর টুপি পরা ওয়াসার ঠিকাদার। প্রায় গোড়ালিছোঁয়া পাঞ্জাবি পরা তরুণ মাদ্রাসাশিক্ষক।

কারওয়ান বাজারের চরিত্র তাঁরা। বর্ণ, চেহারা, পেশা, বয়সে কোনো মিল নেই। আত্মীয়তার সূত্রেও আবদ্ধ নন কেউ। একমাত্র মিল এই মানুষগুলো হাঁটতে-চলতে থুতু ফেলেন। জনস্বাস্থ্যঝুঁকি, কিংবা ‘বাজে স্বভাব’ হিসেবে স্বীকৃত হোক—থুতু তাঁরা ফেলবেনই। এমনকি কোভিড-১৯–এর মতো এত বড় মহামারিও তাঁদের থুতু ফেলার বাহাদুরি কেউ ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু কেন?

বাংলাদেশে যত্রতত্র থুতু ফেলার এই অভ্যাসের সূত্রপাত কবে ও কেন, এর কোনো জুতসই গবেষণা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বিবিসিসহ বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম থুতুবিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য প্লাইমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রস কুমবারের সঙ্গে কথা বলেছে। এ নিয়ে তাঁর গবেষণা আছে। থুতু ফেলাটা বৈশ্বিক দক্ষিণের মানুষের নির্দোষ অভ্যাস, না বিরক্তি উদ্রেককারী, ক্ষতিকর, সমাজে অগ্রহণযোগ্য কোনো অভ্যাস তা দেখেছিলেন তিনি। (দেখুন : Public Spitting in Developing Nations of the Global South: Harmless Embedded Practice or Disgusting, Harmful and Deviant)