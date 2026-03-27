শাওয়াল মাসের ফজিলত ও আমল

শাওয়াল মাসের ফজিলত ও আমল
শাওয়াল হলো আরবি চান্দ্রবর্ষের দশম মাস। এটি হজের তিন মাসের (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ) প্রথম মাস। এই মাস আমল ও ইবাদতের জন্য অত্যন্ত উর্বর ও উপযোগী। এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ–তাআলা শাওয়াল মাসের ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই মাসে ছয় দিন রোজা রাখবে, আল্লাহ–তাআলা প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের সংখ্যা অনুযায়ী তার আমলনামায় নেকি লিখে দেবেন, সমপরিমাণ গুনাহ মুছে দেবেন এবং পরকালে তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেবেন।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি রমজানে রোজা পালন করে এবং শাওয়ালে আরও ছয়টি রোজা রাখে, সে যেন পূর্ণ বছরই রোজা পালন করল। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি)। শাওয়াল মাসের এই ছয়টি রোজা মূলত সুন্নত। যেহেতু রাসুল (সা.) নিজে তা আমল করেছেন এবং এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পরিভাষায় এগুলোকে নফল রোজা বলা হয়; কারণ এগুলো ফরজ ও ওয়াজিব নয়, অতিরিক্ত তথা নফল।
রমজান মাসের কাজা রোজা সম্পর্কে মহান আল্লাহ কোরআনুল কারিমে বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে কিংবা সফরে থাকবে, সে (রমজানের পরে) অন্য দিনগুলোতে রোজা রাখবে।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪) তাই যাঁরা সফরের ক্লান্তির কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে রমজানের পূর্ণ রোজা রাখতে পারেননি, তাঁরা সেগুলো রমজানের পর অন্য সময়ে আদায় করে নেবেন। আর এই অসুস্থতার মধ্যে মহিলাদের ঋতুমতী অবস্থাও অন্তর্ভুক্ত।
এ বিষয়ে মা আয়েশা (রা.) বলেন, ‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ঋতুমতী হতাম; তখন আমাদের এই রোজাগুলো পরে কাজা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হতো, কিন্তু নামাজ কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না। (অর্থাৎ ওই অবস্থায় নামাজ মাফ, কিন্তু রোজা মাফ নয়; তা পরে আদায় করে নিতে হবে)।’ (বুখারি ও মুসলিম; মিশকাত: ২০৩২)
হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে শাওয়াল মাসে বিয়েশাদি করা সুন্নত। যেমন শুক্রবারে, জামে মসজিদে এবং বড় মজলিশে আক্দ অনুষ্ঠিত হওয়া সুন্নত। কারণ, মা আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে শাওয়াল মাসের এক শুক্রবারে মসজিদে নববিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
ফলে রমজানের ছুটে যাওয়া কাজা রোজা পরবর্তী রমজান আসার পূর্বে যেকোনো সময় আদায় করা যাবে। তাই শাওয়ালের ছয়টি সুন্নত রোজা রমজানের কাজা রোজা আদায়ের আগেও রাখা যাবে, যেমন হজরত আয়েশা (রা.) আমল করতেন। তবে সম্ভব হলে আগে ফরজ রোজার কাজা আদায় করাই উত্তম। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৬৬)
শাওয়াল মাসে কাজা রোজা আদায় করার সময় এর সঙ্গে নফল রোজার নিয়ত করলে ফরজ ও নফল—উভয়টি একসঙ্গে আদায় হবে না। কারণ, এটি শরিয়তসম্মত নয়, যুক্তিসংগতও নয়; সর্বোপরি এটি নবী করিম (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.)–এর আমলও নয়।
চান্দ্রমাস অনুযায়ী ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে এক বছর হয়। প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কমপক্ষে ১০ গুণ করে দিয়ে থাকেন। এই হিসাবে রমজান মাসে এক মাসের (৩০ দিনের) রোজা ১০ গুণ হয়ে ৩০০ দিনের সমান হয়। অবশিষ্ট ৫৪ বা ৫৫ দিনের জন্য আরও ছয়টি পূর্ণ রোজার প্রয়োজন হয় (যেহেতু অর্ধেক বা আংশিক রোজা নেই)।
অধ্যক্ষ মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী
সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম