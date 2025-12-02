মতামত
রাষ্ট্র কেন সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে পারে না
কড়াইলের বস্তির ঘটনাটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু আমরা যেন প্রতিটা ট্র্যাজেডির পর একই জায়গা থেকে শুরু করি, যেন কিছুই শিখিনি। আসল সমস্যাটা হলো, কোনো ঘটনা ঘটার পর আমরা খুব কমই ‘রুট কজ অ্যানালাইসিস’ করি। নিজেদের কাছে প্রশ্ন করি না, কড়াইলের বস্তি তৈরি হলো কেন? মানুষ সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে কেন? রাষ্ট্র হিসেবে আমরা কেন সুবিধাবঞ্চিতদের ন্যূনতম সাপোর্ট দিতে পারছি না? ব্যাপারটা এমন নয় যে আমাদের রিসোর্স নেই। সমস্যা হচ্ছে আমরা রাষ্ট্র চালানোর জন্য যে মানসিক পরিপক্বতা দরকার, সেই শিক্ষা এখনো ঠিকমতো শিখিনি।
ধরুন, অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং (সাধ্যের মধ্যে আবাসনসুবিধা)—পৃথিবীর অনেক দেশে এটা সরকারই দেয় একটা মৌলিক অধিকার হিসেবে। নিউইয়র্কের নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণার শুরুই করেছেন এই সুবিধার বিষয়টি সামনে এনে। কিন্তু আমরা কেন সেটা পারছি না? সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম বা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো কেন ঠিকমতো কাজ করছে না? বাজেট আছে, প্রকল্প আছে, অথচ তা যাদের কাছে পৌঁছানোর কথা বা যাদের সুবিধাভোগ করার কথা তা কেন হচ্ছে না।
কারণ খুব সহজ। আমাদের কাছে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য একটা শক্তিশালী আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম বা তাঁদের শনাক্ত করার সুযোগ নেই। মানুষটা কে, তার আয় কত, সে আসলে কতটা সুবিধাবঞ্চিত—এসব জানার জন্য যে ডেটা লাগে, সেটা বছরের পর বছর কেউ বানায়নি। অথচ এটা একটা প্রায়োরিটি। বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে এটা করা সম্ভব কম খরচে।
বাংলাদেশকে নিয়ে বহু কোম্পানি, অনেক ইউনিভার্সিটি আমাদের কাছ থেকে ডেটা নিয়ে প্রচুর কাজ করেছে, কিন্তু সেটা আমরা কখনো গ্রহণ করিনি। আমাদের দেশে অনেক ডেটা আছে, কিন্তু সেটাকে কখনো প্লটিং করে দেখিনি। গুগল যদি বিদেশি কোম্পানি হয়ে আপনার গাড়ির বাম্পার থেকে আগের গাড়ির বাম্পারের হিসাব অথবা ভূমিকম্পের হিসাব রাখতে পারে, তাহলে আমরা পারছি না কেন?
আজকে ইউটিউবে একটা ডকুমেন্টারি দেখছিলাম—গুগল ডিপমাইন্ডের ‘দ্য থিংকিং গেম’। সেখানে দেখাচ্ছে, কীভাবে পৃথিবী এখন যন্ত্রকে ব্যবহার করছে চিন্তা করার জন্য, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, কাজকে আরও স্মার্ট করার জন্য। আর আমরা? সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যন্ত্রকে ব্যবহার করা তো দূরের কথা, যে বেসিক সিস্টেমটা দরকার, সেটাও তৈরি করছি না যন্ত্রের সাহায্যে। ফলে মানুষ রোজকার জীবনে প্রাকৃতিক সমস্যা, দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, আগুন, বন্যা—এসবের সামনে বারবার হেরে যাচ্ছে।
এটা ঠিক যে মানুষের একটা ইগো আছে। সে ভাবছে, যন্ত্র আমাদের থেকে বুদ্ধিমান হতে পারে না। কিন্তু যন্ত্রকে ব্যবহার করে আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে যে বড় বড় সমস্যা মানে ড্রাগ ডিসকভারির মতো কাজ করা যায়, সেটা আমরা দেখেছি কোভিডের সময়। একই কাজ হয়েছে প্রোটিন ফোল্ডিং সমাধানে। এটা চিন্তাই করা যেত না কয়েক বছর আগে। কারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সহযোগী বানিয়েছে অনেক দেশ ও কোম্পানি। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে বর্তমান প্রযুক্তিকে।
কড়াইলে আগুন লাগার পর মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে, বাচ্চাদের কোলে নিয়ে পানি খুঁজে আনছে, জিনিসপত্র বাঁচাচ্ছে, তারা শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। তারা শহরে এসেছে, কারণ গ্রামে কাজ নেই। বস্তিতে এসেছে, কারণ তার সাধ্য অনুসারে শহরে থাকার মতো জায়গা নেই। তাদের দোষটা কোথায়?
আমাদের সমস্যা হলো আমরা ইভেন্ট দেখি, কিন্তু সিস্টেম দেখি না। আমরা আগুন দেখি, কিন্তু আগুন কেন বারবার লাগে, সেটা দেখি না। কড়াইলে অনেক ঘরে ইলেকট্রিক লাইন নিজেরাই টানতে হয়, ওগুলো নিরাপদ নয়। কিন্তু কেন নিরাপদ নয়? কারণ, একজন নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সিস্টেম বানানোই হয়নি। কেউ তাদের ‘ইউজার’ ধরে ডিজাইনই করেনি।
একটা উদাহরণ দিই। সিঙ্গাপুরে হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আছে। তারা নিশ্চিত করে যে সব নাগরিকের সাশ্রয়ী মূল্যে বাসস্থান আছে। এটা কোনো দাতব্য কাজ নয়, এটা একটা পলিসি। একটা ভিশন। তারা বুঝেছে, একজন মানুষ যদি নিরাপদ ঘরে না থাকতে পারে, তাহলে সে কখনো উৎপাদনশীল নাগরিক হতে পারবে না। কিন্তু আমরা এই সহজ জিনিসটা বুঝি না। আমরা ভাবি, বস্তিবাসীরা সমস্যা। কিন্তু আসলে তারা সমস্যার শিকার।
‘ডেটা-ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং’—এই শব্দবন্ধ আমরা শুনি, কিন্তু কাজে লাগাই না। আমাদের হাতে অনেক ডেটা আছে—মোবাইল ব্যাংকিং, সিডিআর থেকে শুরু করে জাতীয় পরিচয়পত্র পর্যন্ত। কিন্তু এই ডেটাগুলোকে একসঙ্গে করে, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে যারা সত্যিই দরিদ্র তাদের খুঁজে বের করে সাহায্য পৌঁছানোর সিস্টেম আমাদের নেই। ফলে দেখা যায়, যারা সত্যিই সাহায্য পাওয়ার কথা, তারা বাদ পড়ে যায়। আর যারা একটু বেশি স্মার্ট, তারা সব সুবিধা নিয়ে নেয়।
প্রযুক্তি এখন এতটাই এগিয়েছে যে আমরা চাইলে প্রতিটা সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের একটা প্রোফাইল তৈরি করতে পারি। তাদের আয়, পরিবারের সদস্যসংখ্যা, বাসস্থানের অবস্থা—সবকিছু। এরপর মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে আমরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি। তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম করতে পারি। কিন্তু সেটা করতে হলে প্রথমে আমাদের মানসিকতা পাল্টাতে হবে। বুঝতে হবে যে প্রযুক্তি শুধু ফেসবুক চালানো বা ই-কমার্স করার জন্য নয়, এটা রাষ্ট্র চালানোর জন্যও দরকার।
এভাবে আর কত দিন চলবে? আমরা কি তাহলে কখনো শিখব না? প্রতিবছর আগুন লাগবে, আমরা টিভিতে দেখব, দুই দিন আলোচনা হবে, তারপর আবার চুপ। কিন্তু সেই মূল প্রশ্নটা থাকবে— রাষ্ট্র কেন তার সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে পারে না? এ প্রশ্নই আমাদের শেখা উচিত। কারণ, যত দিন না শেখার মনোভাব আসে, তত দিন প্রতিবার বস্তির আগুন নিভবে আপাতত। কিন্তু সমস্যার আগুন নিভবে না।
রকিবুল হাসান টেলিকম, অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় মানবিক রাষ্ট্র’ বইয়ের লেখক