মহিউদ্দিন আহমদের কলাম
নদীর সঙ্গে আমাদের আড়ি
ঢাকা এক অদ্ভুত সুন্দর নগরী। পৃথিবীর অনেক শহরের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে, কিন্তু ঢাকার মতো খুব কম শহরই আছে, যাকে চারদিক থেকে নদী জড়িয়ে রেখেছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বালু। এই নদীগুলো যেন শুধু জলধারা নয়, ঢাকার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন নীরব অভিভাবক। তারা শত শত বছর ধরে এ শহরকে আগলে রেখেছে। মানুষের জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি, গান, গল্প, স্মৃতি সবকিছুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। কিন্তু আজ সেই সম্পর্কের ভেতরে এক গভীর বিষাদ জমেছে।
মাঝে মাঝে নদীর দিকে তাকালে মনে হয়, আমাদের কি নদীর সঙ্গে কোনো আড়ি হয়েছে? তা না হলে যাদের বুকে ভর করে এই শহর বড় হয়েছে, তাদেরই আমরা এত অবহেলা করি কেন?
একসময় ঢাকার সকাল শুরু হতো নদীর সঙ্গে। ভোরের কুয়াশার ভেতর দিয়ে নৌকা চলত। মাঝিরা গান গাইত। ঘাটে মানুষের ভিড় হতো। দূরের গ্রাম থেকে ধান, পাট, শাকসবজি আর মাছ আসত নৌকায় করে। নদী ছিল রাস্তা, নদী ছিল বাজার, নদী ছিল জীবিকা। সূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়ত, নদীর জল লাল আভায় ঝলমল করত। বাতাসে জলের গন্ধ ভেসে বেড়াত। নদী যেন তখন শুধুই একটি নদী থাকত না, মানুষের জীবনের অংশ হয়ে উঠত।
আজ সেই দৃশ্য যেন অনেক দূরের গল্প। বুড়িগঙ্গার দিকে তাকালে মনে হয় সে খুব ক্লান্ত। তার জল কালো হয়ে গেছে। তুরাগের বুকজুড়ে জমেছে দূষণের চিহ্ন। বালুকে অনেক জায়গায় চিনতেই কষ্ট হয়। শীতলক্ষ্যাও নানা চাপের মধ্যে ধুঁকছে। নদীগুলো আজও আছে, কিন্তু তারা আর আগের মতো নেই। যেমন একটি গাছ বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ ভেতরটা শুকিয়ে যায়, তেমনি নদীগুলোর অবস্থাও যেন সে রকম।
সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, নদীগুলো এক দিনে এ অবস্থায় পৌঁছায়নি। বছরের পর বছর ধরে আমরা তাদের একটু একটু করে আহত করেছি। কেউ কারখানার বর্জ্য ফেলেছে, কেউ নদীর তীর দখল করেছে, কেউ ময়লা ফেলে ভরাট করেছে, কেউ দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও চোখ বন্ধ করে থেকেছে। এই ধ্বংস ধীরে ধীরে ঘটেছে। যেন প্রতিদিন কেউ নদীর শরীর থেকে সামান্য করে প্রাণ কেটে নিয়েছে।
আমরা প্রায়ই উন্নয়নের কথা বলি। নতুন রাস্তা হচ্ছে, নতুন সেতু হচ্ছে, নতুন প্রকল্প হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু এই উন্নয়নের ভিড়ে নদীর কথা অনেক সময় হারিয়ে যায়। আমরা ভুলে যাই, একটি শহর শুধু রাস্তা আর ভবন দিয়ে বাঁচে না। একটি শহরকে বাঁচিয়ে রাখে তার বাতাস, তার গাছ, তার খাল, তার নদী। ঢাকার জন্য নদী কেবল প্রকৃতির একটি অংশ নয়, এটি তার ইতিহাস।
নদী ছাড়া ঢাকাকে কল্পনা করা কঠিন। এই শহরের জন্মের সময় নদী ছিল। তার বেড়ে ওঠার সময় নদী ছিল। তার সাফল্যের গল্পের সঙ্গে নদী ছিল। আজ যদি নদী মরে যায়, তবে শুধু কয়েকটি জলধারা হারাবে না, হারাবে এই শহরের একটি বড় পরিচয়।
অনেক সময় মনে হয়, নদীর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো রাগ নেই। আমরা নদীকে ঘৃণা করি না। বরং আরও বড় একটি সমস্যা আছে। আমরা নদীকে ভুলে গেছি। আর ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় অবহেলা আর কিছু নেই। যাকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে মনে রাখে। যার কথা মনে রাখে না, তার কষ্টও অনুভব করে না।
ঢাকার নদীগুলোর সঙ্গে যেন ঠিক সেটিই ঘটেছে। আমরা তাদের পাশে বাস করি, কিন্তু তাদের দেখি না। আমরা তাদের জল ব্যবহার করি, কিন্তু তাদের কথা ভাবি না। আমরা তাদের নাম জানি, কিন্তু তাদের যন্ত্রণা বুঝি না। এই কারণে নদীর দুঃখও আমাদের দুঃখ হয়ে ওঠে না।
কিন্তু সত্য হলো, নদীর মৃত্যু শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনকেও আঘাত করে। নদী সংকুচিত হলে জলাবদ্ধতা বাড়ে। নদী দূষিত হলে অসুখ বাড়ে। নদী দখল হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। নদী হারালে শহর আরও গরম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নদীর ক্ষতি আসলে আমাদের নিজেদের ক্ষতি। প্রকৃতি কখনো মানুষের সঙ্গে তর্ক করে না। সে নীরবে নিজের নিয়মে চলে। আমরা যখন তার নিয়ম ভাঙি, তখন একসময় তার ফল ভোগ করতে হয়।
ঢাকার ভবিষ্যৎও নদীর ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নদী বাঁচলে শহর বাঁচবে। নদী সুস্থ হলে শহরও সুস্থ হবে। আর নদী হারিয়ে গেলে, একদিন হয়তো আমরা বুঝতে পারব, আমরা শুধু কয়েকটি নদী হারাইনি; আমরা হারিয়েছি আমাদের ইতিহাস, আমাদের স্মৃতি, আমাদের আত্মার একটি অংশ।
একসময় ঢাকার চারপাশের নদীগুলো অতিরিক্ত পানি ধারণ করত। আজ অনেক নদী ও খাল ভরাট হয়ে গেছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই শহরের রাস্তায় পানি জমে যায়। একসময় নদী ছিল প্রাণের উৎস। আজ অনেক জায়গায় নদী নিজেই বাঁচার লড়াই করছে। এই দৃশ্য কেবল পরিবেশের সংকট নয়, এটি আমাদের বিবেকেরও সংকট।
আমাদের বাংলার সাহিত্য, গান আর লোককাহিনিতে নদী সব সময় বিশেষ জায়গা পেয়েছে। কবিরা নদীকে মা বলেছেন, প্রেমিকা বলেছেন, জীবনের প্রতীক বলেছেন। কারণ, নদী মানে শুধু জল নয়। নদী মানে স্মৃতি। নদী মানে সময়। নদী মানে জীবনের চলমান স্রোত। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা সেই নদীর প্রতি যতটা দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল, ততটা হতে পারিনি। এই ব্যর্থতার দায় শুধু সরকার বা শিল্পমালিকের নয়। এটি আমাদের সবার।
তবু আশার কথা আছে। বর্ষার দিনে এখনো দেখা যায় নদী হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বৃষ্টির জলে তার বুক ভরে উঠেছে। কোনো কোনো ভোরে নদীর ওপর এখনো কুয়াশা নামে। কোনো কোনো সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের আলো এখনো ঢেউয়ের ওপর সোনা ছড়িয়ে দেয়। সেই মুহূর্তগুলো মনে করিয়ে দেয়, নদী এখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। সে এখনো ফিরে আসতে চায়। সে এখনো এই শহরকে আগের মতো ভালোবাসে।
হয়তো নদী মানুষের চেয়েও বেশি উদার। আমরা তাকে দূষিত করেছি, তবু সে আমাদের পানি দিতে চায়। আমরা তার তীর দখল করেছি, তবু সে আমাদের বন্যা থেকে রক্ষা করতে চায়। আমরা তার প্রতি অবিচার করেছি, তবু সে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এই জন্যই নদীর দিকে তাকালে কখনো কখনো অপরাধবোধ হয়। মনে হয়, আমরা একটি পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। যে বন্ধু আমাদের কঠিন সময়ে পাশে ছিল, সুখে-দুঃখে পাশে ছিল, আমরা তাকেই ভুলে গেছি।
হয়তো এখনো সময় আছে। হয়তো এখনো নদীগুলোকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু সেটি শুধু প্রকল্প দিয়ে হবে না। প্রথমে বদলাতে হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের বুঝতে হবে, নদী কোনো খালি জায়গা নয়। নদী কোনো বর্জ্যের ভাগাড় নয়। নদী কোনো ব্যবসার সুযোগ নয়। নদী জীবনের অংশ।
ঢাকার ভবিষ্যৎও নদীর ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নদী বাঁচলে শহর বাঁচবে। নদী সুস্থ হলে শহরও সুস্থ হবে। আর নদী হারিয়ে গেলে, একদিন হয়তো আমরা বুঝতে পারব, আমরা শুধু কয়েকটি নদী হারাইনি; আমরা হারিয়েছি আমাদের ইতিহাস, আমাদের স্মৃতি, আমাদের আত্মার একটি অংশ।
বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা আর বালু আজও নীরবে বয়ে চলেছে। তারা কোনো অভিযোগ করে না। তারা শুধু অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে সেই দিনের জন্য, যেদিন এই শহরের মানুষ আবার তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। সেদিন হয়তো আমরা বুঝতে পারব, নদীর সঙ্গে আমাদের আসলে কোনো আড়ি ছিল না। আড়ি ছিল আমাদের লোভের সঙ্গে, আমাদের উদাসীনতার সঙ্গে, আমাদের বিস্মৃতির সঙ্গে।
আর যেদিন সেই ভুল ভাঙবে, সেদিন নদীকে বাঁচানোর মধ্য দিয়েই আমরা হয়তো আবার নিজেদেরও খুঁজে পাব।
মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক
মতামত লেখকের নিজস্ব