ফিলিস্তিনি সাংবাদিক হত্যা নিয়ে ইসরায়েলি সাংবাদিকেরা কি ভাবছেন

মতামত
ফিলিস্তিনি সাংবাদিক হত্যা নিয়ে ইসরায়েলি সাংবাদিকেরা কি ভাবছেন
গাজায় গত সোমবার (আগস্ট ২৫) ইসরায়েলি সেনাবাহিনী খান ইউনিসে এক হাসপাতালে হামলা চালানোর সময় আরও পাঁচজন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক নিহত হলেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে এ নিয়ে গাজায় নিহত সাংবাদিকদের সংখ্যা দাঁড়াল ১৮৯। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট তা–ই বলছে।
বিপরীতে অদূরেই থাকা ইসরায়েলি সাংবাদিকেরা পুরোপুরি নীরব ছিলেন দুই বছর ধরে। সোমবারের হত্যাকাণ্ডের পর অবশ্য ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট ইন ইসরায়েল একটি বিরল—হোক তা দায়সারা—বিবৃতি দিয়ে সেই নীরবতা সামান্য ভঙ্গ করেছে। বিবৃতিতে তারা ‘গভীরভাবে শোকাহত’ বলে জানিয়েছে। তবে ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের প্রতি কোনো রকম সংহতি প্রকাশ করেনি, কোনো রকম সহমর্মিতা জানায়নি, সহকর্মী হিসেবে কোনো ক্ষোভ জানায়নি।
অনেক বছর আগে যখন হারেৎজ–এর প্রতিনিধি হিসেবে পশ্চিম তীর ও গাজার সংবাদ সংগ্রহের কাজ করতাম, তখন আমি ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও পেশাদার প্রতিবেদনের ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করতাম। কোনো রকম আর্থিক প্রাপ্তিযোগ ছাড়াই তাঁরা তাঁদের সময় ও শ্রম ব্যয় করতেন ইসরায়েলি সাংবাদিকদের সহযোগিতা করার জন্য। তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন দেশপ্রেমী ও গর্বিত ফিলিস্তিনি, যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ফিলিস্তিনিদের কাহিনিগুলো ইসরায়েলি গণমাধ্যমের সাহায্যে ইসরায়েলি জনগণের সামনে তুলে ধরা গেলে তাঁদের অবস্থাটা জানানো যাবে।
আমি একাই নই। আমরা সহকর্মীরা, অন্যান্য ইসরায়েলি ও বৈশ্বিক গণমাধ্যমের পশ্চিম তীর ও গাজার প্রতিনিধিরা একই কাজ করেছেন। নাবুলেস নামের একজন ফিলিস্তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন প্রথম ইন্তিফাদার সময়। তিনি ফিলিস্তিনি দৈনিক আল-কুদস–এর প্রতিনিধি হিসেবে পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলের ঘটনাগুলোর প্রতিবেদন তৈরি করতেন। সে সময় তিনি প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই তিন থেকে চারজন ইসরায়েলি সাংবাদিকের ফোন পেতেন। তাঁদের তিনি সারা দিনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেন। অনেক সময় আমরা টেলিফোনেই শুনতে পেতাম যে তাঁর স্ত্রী তাঁর চার বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছেন। এভাবে তিনি বছরের পর বছর পারিবারিক সন্ধ্যাটা ত্যাগ করেছেন শুধু আমাদের সহযোগিতা করতে।
অনেক সময় আমাদের পেশাগত সম্পর্ক রূপান্তরিত হতো সত্যিকারের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বে। আমরা তাঁদের ওপর নির্ভর করতাম খবর ও ঘটনাগুলো জানতে, তাঁরা আমাদের সহযোগিতার প্রত্যাশা করতেন ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে, ইসরায়েলি আমলাতন্ত্রের কাছে পৌঁছাতে, কিংবা শুধু ইসরায়েলি সমাজকে সম্যকভাবে বুঝতে। একটি ফিলিস্তিনি দৈনিকে আমার এক সহকর্মী মাঝেমধ্যেই আমাকে ফোন করে জটিল হিব্রু অভিব্যক্তির সহজ অর্থ জানতে চাইতেন।
আবার যখন ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ আমাদের সহকর্মী ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করত, আমরা তার প্রতিবাদ জানাতাম। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পিএলও) সমর্থন দেওয়ায় একবার পূর্ব জেরুজালেমের দৈনিক আল-শায়াব পত্রিকার সম্পাদক আকরাম হানিয়াকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয় ইসরায়েল সরকার।
আমরা তখন এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি তুলে প্রচারণা চালাই। আর কোনো রকম সহিংসতায় যুক্ত থাকার অভিযোগ হানিয়ার বিরুদ্ধে ছিল না। তখন একাধিক ইসরায়েলি গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর কাজকর্ম ভীষণভাবে রাজনৈতিক। সে সময় আমি ‘আমরা সবাই আকরাম হানিয়া’ নামে একটি নিবন্ধ লিখি হারেৎজ–এ।
এ ছাড়া তাঁর একটি ছোট গল্পও আরবি থেকে অনুবাদ করে হারেৎজ–এর সাহিত্য সাময়িকীতে ছেপেছিলাম। হানিয়াকে অবশ্য পূর্ব জেরুজালেম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় পিএলওর অন্যতম প্রধান সমঝোতাকারীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
কোনো সন্দেহ নেই, এসব সাংবাদিকের সবাই দেশপ্রেমী ফিলিস্তিনি। তাঁরা তাঁদের জনগণের স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে পেশাগতভাবে আমাদের মতো তাঁরাও সত্যের প্রতি অনুগত, ঘটনার প্রতি দায়বদ্ধ।
আমি জানি যে এগুলো অনেক আগের কথা। ৭ অক্টোবর (হামাসের ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামলা ও জিম্মি অপহরণ) এবং তার পর থেকে এত সব বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটেছে যে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, একদা যেমন ছিল, তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক আর তেমন নেই।
গাজায় যেসব হাজার হাজার বেসামরিক ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েল হত্যা করেছে, তাদের কারোর চেয়ে ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের রক্ত অধিকতর লাল নয়। অনেক সাংবাদিকই তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের বা কাজের সময় নয়, বরং নিজ বাসায় পরিবারের সঙ্গে নিহত হয়েছেন। তারপরও তাঁরা আমাদের সহকর্মী, সাংবাদিক
কিন্তু যখন ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গত সোমবার পর্যন্ত ১৮৯ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিক গাজায় নিহত হয়েছেন, তখন এটা প্রত্যাশা করা কি অযৌক্তিক, ইসরায়েলি সাংবাদিকেরা কিছু একটা করবেন? কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট তো এসব হত্যাকাণ্ডের বেশির ভাগই নথিবদ্ধ করেছে।
এটাও কি খুব বেশি প্রত্যাশা হয়ে যায় যে গাজার একটি তাঁবুতে যখন এ মাসের প্রথম দিকে তাঁদেরই পাঁচজন সহকর্মীকে ইসরায়েল সরকার হত্যা করেছে, তখন ইসরায়েলি সাংবাদিকেরা সোচ্চার হয়ে উঠবেন? এমনকি যদি সরকারি ভাষ্য অনুসারে এই পাঁচজনের একজন হামাসের সঙ্গে জড়িত থেকে থাকেন, তাহলেও?
ইসরায়েলে বেশ কয়েকটি সাংবাদিক সমিতি সক্রিয় আছে। এ মাসের প্রথম দিকে আনাস আল-শরিফ ও তাঁর আল–জাজিরার সহকর্মীকে হত্যার প্রতিবাদে কেউ একটি বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি। ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় এত সাংবাদিককে হত্যা করা হলো, মাত্র গুটিকয় এ বিষয়ে মুখ খুলেছে।
অথচ ইসরায়েলি গণমাধ্যম গাজার সাংবাদিকদের ওপর নির্ভর করে, খবর ও তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের ব্যবহার করে। তাহলে কি তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর বেশি কিছু করতে পারে না?
খুব অল্প কয়েকজন ইসরায়েলি ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক গাজা উপত্যকায় যেতে পারেন এবং তা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) সঙ্গে। একমাত্র গাজার ফিলিস্তিনি সাংবাদিকেরাই এখন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও জীবন বিসর্জন দিয়ে প্রকৃত তথ্য, ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করছেন। ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম, যারা গাজার পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে চায়, গাজার ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ছাড়া তারা অচল, অন্ধ।
উদ্বেগ প্রকাশ করা, কিছুটা সংহতি প্রদর্শন করা তো পেশাগত সহমর্মিতা বা খবর সংগ্রহের দায়বদ্ধতার চেয়ে বেশি কিছু। এটা তো মানবতার বিষয়।
আর তাই গাজায় তাঁদের সহকর্মীদের উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলি সাংবাদিকেরা নৈতিক অবমাননায় আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন। বিগত ৬৯০ দিনের বেশি সময় ধরে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের চরম দুর্দশাকে ঠিকমতো তুলে না ধরা বা পুরোপুরি উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে তাঁরা পেশাগত নৈতিকতার যে অবমাননা করে চলেছিলেন, এটা তা আরও বাড়িয়ে দিল।
অথচ ফিলিস্তিনিদের ক্রমাগত বিমানবিকীকরণে ইসরায়েলি জনগণের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে ইসরায়েলের সাংবাদিকদের তো উচিত ছিল মানবতা ও সহমর্মিতার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের। আপনি হয়তো বলবেন যে এটা তো এক হাস্যকর সারল্যে পূর্ণ এক প্রত্যাশা। তবে আমি এটা মনে করতে চাই যে ইসরায়েলের মূলধারার গণমাধ্যম এখনো এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশে সক্ষম।
ওরি নির ওয়াশিংটনভিত্তিক ইসরায়েলি সাংবাদিক। হারেৎজ–এ প্রকাশিত তাঁর লেখাটি ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর করেছেন আসজাদুল কিবরিয়া