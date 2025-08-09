বস্তিবাসীর জনস্বাস্থ্য নিয়ে গুরুত্ব দিন 

শিশুর রক্তে সিসা
বস্তিবাসীর জনস্বাস্থ্য নিয়ে গুরুত্ব দিন
নগর উন্নয়নের বৈষম্যের চূড়ান্ত বাস্তবতা হচ্ছে বস্তি এলাকা। নগরের সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েও তারা নগরবাসী। সরকারি বরাদ্দের ছিটেফোঁটার মতো করুণা বর্ষণ হয় তাদের ওপর। ফলে এক অমানবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয় তারা। বস্তির শিশুদের বেড়ে ওঠায় যে অনিশ্চয়তা, তা কখনো কাটে না। এর মধ্যে জনস্বাস্থ্যের চরম অবনতি আরও দুশ্চিন্তা তৈরি করে। যেমনটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ঢাকার বস্তির শিশুদের রক্তে সিসার বিপজ্জনক মাত্রা ধরা পড়েছে, যা খুবই বিপজ্জনক।
আইসিডিডিআরবির সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে এসব শিশুর ৯৮ শতাংশের রক্তেই উচ্চমাত্রার সিসা পাওয়া গেছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শিশুদের জন্য সিসার কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই—এই সহজ সত্যটি জানার পরও এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
রক্তে এই মাত্রাতিরিক্ত সিসার উপস্থিতির কারণ চিহ্নিত হয়েছে সিসানির্ভর শিল্প, যেমন পুরোনো ব্যাটারি রিসাইক্লিং ও সিসা গলানোর কারখানা। এসব কারখানার এক কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে সিসাদূষণের হার অন্যদের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বেশি। এটি স্পষ্ট করে যে পরিবেশগত দূষণ শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা মারাত্মক হুমকি।
শিশুদের শরীরে সিসার উপস্থিতি শুধু তাদের তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, বরং তাদের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্যও চরম ক্ষতিকর। সিসা মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে, স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে এবং শেখার ক্ষমতা ও আচরণগত সমস্যা তৈরি করতে পারে। এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অশনিসংকেত।
এই নীরব বিপর্যয় রোধে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য। শুধু গবেষণা ও আলোচনা সভা করে দায় সারলে চলবে না। সরকারকে অবশ্যই দ্রুত সিসানির্ভর শিল্পকারখানাগুলো আবাসিক এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে বা সেগুলো আধুনিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে দূষণের অন্যান্য উৎস যেমন সিসাযুক্ত প্রসাধনসামগ্রী ও রান্নার পাত্রের ব্যবহার বন্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য বিভাগকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।
এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন গণসচেতনতা। অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। সিসাদূষণ একটি জনস্বাস্থ্যসংকট, যা আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। শিশুদের সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য এখনই সময় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার।