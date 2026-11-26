সংশোধিত ব্যাংক আইন
ইতিবাচক উদ্যোগ, কার্যকর সংস্কারের পথে নিন
ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে রাজনৈতিক প্রভাব ও পারিবারিক আধিপত্য কমাতে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের পরিচালক হওয়ার সুযোগ বন্ধ করা, পরিচালকদের টানা মেয়াদ কমানো এবং স্বতন্ত্র পরিচালকের সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব সঠিক পদক্ষেপ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আহসান এইচ মনসুরও উদ্যোগটিকে ইতিবাচক বলেছেন। তাঁর এই মূল্যায়নের পাশাপাশি সংস্কারকে আরও এগিয়ে নেওয়ার সুপারিশগুলো সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।
ব্যাংক খাতের সংকট কেবল অর্থের ঘাটতির নয়; এটি সুশাসন ও জবাবদিহির সংকটও। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থ একাকার হলে আমানতকারীদের অর্থ ঝুঁকিতে পড়ে। বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে অনিয়মের অভিযোগ তারই সতর্কসংকেত। ব্যাংকের শেয়ারধারীরা মালিকানার অধিকার ভোগ করেন, কিন্তু আমানতকারীদের অর্থ নিজেদের সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের অধিকার তাঁদের নেই। পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও ক্ষমতা নির্ধারণে এই বাস্তবতাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।
রাজনৈতিক পদধারীদের ব্যাংকের পর্ষদ ও প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব থেকে দূরে রাখার প্রস্তাব তাই প্রয়োজনীয়। ব্যাংকমালিকদের সংগঠন বিএবি–ও পর্ষদ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দূরে রাখার পক্ষে মত দিয়েছে। এখন নিশ্চিত করতে হবে নিষেধাজ্ঞাটি যেন আত্মীয় বা অনুগত প্রতিনিধি বসিয়ে পাশ কাটানো না হয়। আহসান এইচ মনসুর সাবেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং বিচারপতি বা বিচারকদেরও পর্ষদে নিয়োগ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ক্ষমতা ও যোগাযোগের প্রভাব ঠেকানোর এই প্রস্তাবও পর্যালোচনার দাবি রাখে।
এক পরিবার থেকে পরিচালক তিনজনের বদলে দুজন করা এবং টানা দায়িত্ব পালনের মেয়াদ ১২ বছর থেকে ৬ বছরে নামিয়ে আনা গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ মেয়াদ ও আত্মীয়নির্ভর পর্ষদ ব্যাংকে স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করে। তবে পরিবারের সদস্য কমালেই নিয়ন্ত্রণ কমবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও পরোক্ষ মালিকানার মাধ্যমে একই গোষ্ঠী কতটা প্রভাব রাখছে, তা যাচাই করতে হবে। পরিচালকদের পরিচয়, মালিকানা ও ব্যবসায়িক সম্পর্কের তথ্য স্বচ্ছ থাকাও জরুরি।
স্বতন্ত্র পরিচালক বাড়ানোর প্রস্তাবের বিষয়ে সাবেক গভর্নরের সুপারিশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পর্ষদের ৫০ শতাংশ স্বতন্ত্র পরিচালক করার কথা বলেছেন। প্রস্তাবিত তিন থেকে চারজন স্বতন্ত্র পরিচালক প্রভাবশালী শেয়ারধারীদের সিদ্ধান্তে কতটা ভারসাম্য আনতে পারবেন, সেই প্রশ্ন রয়েছে। সরকারকে সংখ্যা আরও বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। একই সঙ্গে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগদাতার প্রতি আনুগত্যই যদি প্রধান বিবেচনা হয়, তাহলে ‘স্বতন্ত্র’ পরিচয় কোনো সুরক্ষা দেবে না।
পরিচালকের পদ ছাড়ার পর বকেয়া ঋণ পরিশোধের কঠোর বিধানও ইতিবাচক। পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে আর্থিক দায় এড়ানোর সুযোগ থাকা উচিত নয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংককে পর্ষদ পুনর্গঠন ও সংঘবিধি পরিবর্তনের বিষয়ে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে। তবে ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির স্বাধীনতা, সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিও নিশ্চিত করতে হবে।
এ ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নেওয়া উদ্যোগের অধিকাংশ সুপারিশ ধরে রাখা একটি ভালো দৃষ্টান্ত। ব্যাংক সংস্কারকে দলীয় কৃতিত্বের প্রতিযোগিতার বাইরে রেখে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিতে হবে। খসড়া চূড়ান্ত করার আগে আমানতকারীদের স্বার্থ, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং বাস্তবায়নের সক্ষমতা যাচাই করা প্রয়োজন। সংশোধিত বিধান কার্যকরের সময়সীমা ও তদারকির দায়িত্বও স্পষ্ট থাকতে হবে, যাতে সংস্কার কাগজে সীমাবদ্ধ না থাকে। প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো সেই সুযোগ তৈরি করেছে। এখন সরকারের দায়িত্ব আইনটিকে আরও শক্তিশালী করা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিচয় না দেখে সমানভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করা।