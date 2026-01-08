বাংলাদেশ

কম্বল পেয়ে চরাঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি

আলীমুজ্জামান
ফরিদপুর

কনকনে শীত আর নদীঘেরা দুর্গম চর, যেখানে সাহায্য পৌঁছায় খুব কমই। এই শীতে ভোরের কুয়াশা আর নদীপথ পেরিয়ে ফরিদপুরের দুর্গম চরাঞ্চল সদরপুর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের ১৪টি গ্রামে শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল পৌঁছে দিয়েছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। ৭ জানুয়ারি বিভিন্ন বয়সী মানুষের হাতে মোট ২৩৫টি কম্বল তুলে দিয়েছেন প্রথম আলো বন্ধুসভার একঝাঁক স্বেচ্ছাসেবক। এই কনকনে শীতে কম্বল পেয়ে শীতার্ত মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

কাঁধে করে কম্বল ট্রলারে তুলছেন প্রথম আলো বন্ধুসভার স্বেচ্ছাসেবকেরা
ট্রলারে করে কম্বল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দুর্গম চরাঞ্চলে
কুয়াশাঢাকা সকালে দুই হাতে কম্বল নিয়ে ট্রলার উঠতে যাচ্ছেন একজন স্বেচ্ছাসেবক
শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দিচ্ছেন বন্ধুসভার বন্ধুরা
চরাঞ্চলের অসহায় মানুষের হাতে এসব কম্বল তুলে দেওয়া হয়
কম্বল পেয়ে তা বুকে ঝড়িয়ে ধরে আছেন শীতে কাতর এই বৃদ্ধা
কম্বল হাতে চরের বাসিন্দারা
১৪টি গ্রামে বিভিন্ন বয়সী মানুষের হাতে মোট ২৩৫টি কম্বল তুলে দেওয়া হয়েছে
কম্বল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন এই দম্পতি
