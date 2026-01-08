কম্বল পেয়ে চরাঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি

কম্বল পেয়ে চরাঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি
কনকনে শীত আর নদীঘেরা দুর্গম চর, যেখানে সাহায্য পৌঁছায় খুব কমই। এই শীতে ভোরের কুয়াশা আর নদীপথ পেরিয়ে ফরিদপুরের দুর্গম চরাঞ্চল সদরপুর উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়নের ১৪টি গ্রামে শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল পৌঁছে দিয়েছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। ৭ জানুয়ারি বিভিন্ন বয়সী মানুষের হাতে মোট ২৩৫টি কম্বল তুলে দিয়েছেন প্রথম আলো বন্ধুসভার একঝাঁক স্বেচ্ছাসেবক। এই কনকনে শীতে কম্বল পেয়ে শীতার্ত মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯