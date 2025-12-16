বিজয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা

বিজয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা
আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। আজ ভোর থেকে ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে দলে দলে মানুষ আসেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে। কেউ দল বেঁধে, কেউ একা। তাঁদের অনেকের হাতে ফুলের তোড়া, শ্রদ্ধার্ঘ্য। দিনের প্রথম প্রহরে জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি। পরে প্রধান উপদেষ্টা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। রাষ্ট্রীয় এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষে স্মৃতিসৌধে নামে মানুষের ঢল।
