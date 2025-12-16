বাংলাদেশ

বিজয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। আজ ভোর থেকে ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে দলে দলে মানুষ আসেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে। কেউ দল বেঁধে, কেউ একা। তাঁদের অনেকের হাতে ফুলের তোড়া, শ্রদ্ধার্ঘ্য। দিনের প্রথম প্রহরে জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি। পরে প্রধান উপদেষ্টা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। রাষ্ট্রীয় এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষে স্মৃতিসৌধে নামে মানুষের ঢল।

সাজিদ হোসেন
ফুলের তোড়া নিয়ে হাজারো মানুষ এগিয়ে চলছেন স্মৃতিসৌধের দিকে।
ফুল হাতে শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে হাজির হয়েছে স্কুলের শিশুরা।
পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুই ভাই–বোন মাথায় দেশের পতাকা বেঁধে হাতে ফুল নিয়ে হাজির হয়েছে।
বাঘের সাজে সেজে দেশের পতাকা ওড়াচ্ছেন এক ব্যক্তি।
বাবার কাঁধে চড়ে পতাকার রঙের পোশাক পরে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিশুটি।
বিশাল আকৃতির জাতীয় পতাকা নিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির অনেকে।
জাতীয় স্মৃতিসৌধে জাতীয় পতাকা হতে বিভিন্ন সংগঠন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসে।
জাতীয় পতাকা নিয়ে স্মৃতিসৌধে স্কুলশিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।
স্মৃতিসৌধবেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা।
জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেনএনসিপির নেতা–কর্মীরা।
