কারিগরের হাতে তৈরি ঈদের জুতা
ঈদুল ফিতর সামনে রেখে চট্টগ্রামের হাতে তৈরি জুতার কারখানাগুলোতে এখন ব্যস্ততার মৌসুম। শেষ মুহূর্তে অর্ডার সামলাতে দিনরাত কাজ করছেন কারিগরেরা। কেউ জুতার ওপরের অংশে আঠা লাগাচ্ছেন, কেউ ডিজাইন কেটে নিচ্ছেন, আবার কেউ বাল্বের তাপে জুতায় হিট দিচ্ছেন। তবে কারিগরদের মতে, নির্বাচন পরিস্থিতি ও বাজারে চায়না জুতার আধিক্যের কারণে এবার আগের তুলনায় অর্ডার কিছুটা কম। তবু ঈদ সামনে রেখে থেমে নেই কাজ—কারখানাজুড়ে জুতা তৈরির নানা ধাপের ব্যস্ততা নিয়ে এই ছবির গল্প।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০