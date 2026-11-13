বাংলাদেশ

ক্রীড়াবিদদের সাফল্য উদ্‌যাপনের এক সন্ধ্যা

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে সারা বছর যাঁরা নিজেদের পারফরম্যান্সে সাফল্য ও সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের স্বীকৃতি জানাতে আয়োজন করা হয় সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার-২০২৫। রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছেন ফুটবলার হামজা চৌধুরী। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান, সাবেক ও বর্তমান প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের উপস্থিতি, স্মৃতিচারণা আর আনন্দঘন মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে ক্রীড়াঙ্গনের তারকাদের মিলনমেলা।

শামসুল হক মোহাম্মাদ মিরাজ,
তানভীর আহাম্মেদ
দীপু মালাকার
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অনুষ্ঠান শুরুর আগে লালগালিচা ধরে প্রবেশ করছেন নারী ক্রীড়াবিদেরা
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অনুষ্ঠানস্থলে ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রাখছেন সাবেক খেলোয়াড় ও কোচরা
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অনুষ্ঠান শুরুর আগে সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৫ পাঠক জরিপে বিজয়ীরা গ্রুপ ফটোসেশনে অংশ নেন
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সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়দের পদচারণায় অনুষ্ঠানস্থল যেন পরিণত হয় এক মিলনমেলায়। চলে আড্ডা, স্মৃতিচারণা আর কুশল বিনিময়
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অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ।
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সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার-২০২৫ শুরু হয় প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্রর বক্তব্যের মাধ্যমে।
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বক্তব্য দেন সিটি গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক (বিক্রয় ও বিপণন) জাফর উদ্দিন সিদ্দিকী
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বক্তব্য দেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান
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অক্টোবরে আর্চারি এশিয়া কাপে ১০ পদক পেয়েছিল বাংলাদেশ আর্চারি দল। তারা এসেছিলেন অনুষ্ঠানে
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গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়া বাংলাদেশের টেবিল টেনিসের রানি জোবেরা রহমান লিনু অনুষ্ঠানে কথা বলেন।
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অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন দেশের জনপ্রিয় ক্রীড়া সঞ্চালক কাজী সাবির
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সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার-২০২৫–এর জুরিবোর্ডের সদস্যরা
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আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় লুৎফর রহমান মাখনকে। তাঁর পদক ও সম্মাননার চেক তুলে দেন সিটি গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক (বিক্রয় ও বিপণন) জাফর উদ্দিন সিদ্দিকী ও প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান
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বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার হাতে খই খই মারমা
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বর্ষসেরা খেলোয়াড় ক্যাটাগরিতে রানারআপ হয়েছেন নারী ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমা ও ‘হকির হামজা’খ্যাত আমিরুল ইসলাম।
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অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা।
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প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কারের প্রথম দুই আসরের বর্ষসেরা খালেদ মাসুদ ও হাবিবুল বাশার মঞ্চে উঠে স্মৃতিচারণা করেন তাঁদের পুরস্কার জয় নিয়ে। এ সময় তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন বর্তমান প্রজন্মের ক্রীড়াবিদ ও ২০২৪ সালের বর্ষসেরা ঋতুপর্ণা চাকমা।
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বক্তব্য দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক
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অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকদের সঙ্গে মঞ্চে ট্রফি হাতে বিজয়ীরা (বাঁ থেকে) উৎপল শুভ্র, মতিউর রহমান, খই খই চাকমা, আমিরুল ইসলাম, ঋতুপর্ণা চাকমা, লুৎফুর রহমান মাখন, সিরাজুল হক (নিগার সুলতানার বাবা) ও জাফর উদ্দিন সিদ্দিকী
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সাফ ফুটবলের ব্যস্ততায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি হামজা চৌধুরী। তবে হোটেলে বসেই পেয়েছেন দুটি পুরস্কার—বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ ও পাঠকের ভোটে বর্ষসেরা। একসঙ্গে দুটি স্বীকৃতি পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত হামজা।
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