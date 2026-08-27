বাংলাদেশ

পাট বাছাই-শুকানোতে নারীর শ্রম

বাংলাদেশের ‘সোনালি আঁশ’–খ্যাত পাট প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে নারীর শ্রমের বড় ভূমিকা রয়েছে। আঁশ ছাড়ানোর পর পাট শুকানো ও পাটকাঠি শুকানোর কাজে বেশি সময় দিয়ে থাকেন নারীরা। কাজটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার নারী বর্তমানে পাটের চিকন বা মোটা বেণি তৈরি করা ও পাটকাঠি শুকানোয় ব্যস্ত সময় পার করছেন। বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার মির্জাপুর এলাকায় যমুনা নদীর খেয়াঘাটে গ্রামীণ নারীদের পাট ও পাটকাঠি শুকানো ও নারী কৃষকদের ব্যস্ততা নিয়ে এই ছবির গল্প–

সোয়েল রানা
বগুড়া
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ঐতিহ্যবাহী সোনালি আঁশের গৌরব টিকিয়ে রাখছেন নারীরা
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পাটকাঠি শুকাতে দিচ্ছেন এক নারী
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পাট শুকানোয় ব্যস্ত তহমিনা বেগম
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নদীর তীরে শুকিয়ে নেওয়া পাটকাঠি নিতে এসেছেন এক নারী
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নদীর তীরে শুকাতে দেওয়া পাট ও পাটকাঠি
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শুকনো পাটকাঠি বাড়িতে নিতে ব্যস্ত এক নারী
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শুকনো পাটের গোছা বাঁধছেন তহমিনা বেগম
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শুকিয়ে যাওয়া পাট
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বাড়ির সামনে পাটকাঠি শুকাতে দিচ্ছেন এক নারী
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বাংলাদেশে পাটশিল্পে নারীর শ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে
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