পাট বাছাই-শুকানোতে নারীর শ্রম
বাংলাদেশের ‘সোনালি আঁশ’–খ্যাত পাট প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে নারীর শ্রমের বড় ভূমিকা রয়েছে। আঁশ ছাড়ানোর পর পাট শুকানো ও পাটকাঠি শুকানোর কাজে বেশি সময় দিয়ে থাকেন নারীরা। কাজটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার নারী বর্তমানে পাটের চিকন বা মোটা বেণি তৈরি করা ও পাটকাঠি শুকানোয় ব্যস্ত সময় পার করছেন। বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার মির্জাপুর এলাকায় যমুনা নদীর খেয়াঘাটে গ্রামীণ নারীদের পাট ও পাটকাঠি শুকানো ও নারী কৃষকদের ব্যস্ততা নিয়ে এই ছবির গল্প–
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