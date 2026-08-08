বাংলাদেশ

জুলাই জাদুঘরে এনসিপির প্রতিনিধিদল

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার জন্য গড়ে তোলা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর ৫ আগস্ট উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মধ্য দিয়ে এই স্মৃতি জাদুঘরের দুয়ার সবার জন্য উন্মুক্ত হয়। এর ধারাবাহিকতায় আজ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত এ জাদুঘর পরিদর্শন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল। নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে দলটি জাদুঘরের বিভিন্ন স্থাপনা ও প্রদর্শনী ঘুরে দেখে।

তানভীর আহাম্মেদ
ঢাকা
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নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এনসিপির প্রতিনিধিদল জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের প্রধান ফটকের সামনে বক্তব্য দিচ্ছেন।
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জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি। যেখানে মুখমণ্ডলকে দুই ভাগ করে মাঝে বসানো হয়েছে ‘ক্ষমতার’ চেয়ার
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জুলাই অভ্যুত্থানের এক দফা দাবি ঘোষণার ছবির গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন এনসিপির নেতারা
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জাদুঘরের ভেতরে তৈরি করা হয়েছে প্রতীকী আয়নাঘর
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ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যবহৃত খাট। খাটের ওপর বিছানায় রাখা হয়েছে জুলাই যোদ্ধাদের রক্তাক্ত জামাকাপড়।
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লংমার্চের প্রতীকী মিনিয়েচার
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গণভবনে পড়ে থাকা বিভিন্ন সময়ের দলিলপত্র প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে।
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জুলাই শহীদদের স্মরণে বানানো প্রতীকী গণকবরের সামনে এনসিপির প্রতিনিধিদল। কবরের সামনে ফলকে লেখা রয়েছে ‘দেশপ্রেমীদের রক্ত খেয়ে বাঁচত যাহার সিংহাসন, সব শহীদের দখলে আজ সেই খুনিটার আবাসন।’
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আন্দোলনে গিয়ে ৪ আগস্ট বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফার্মগেটের পদচারী-সেতুর নিচে নাফিজ গুলিবিদ্ধ হয়। এরপর নাফিজকে রিকশার পাদানিতে তুলে দেওয়া হয়। তখনো রড ধরে রেখেছিল নাফিজ। পরে নাফিজ মারা যায়। সেই দৃশ্যটি ভাস্কর্যে রূপ দেওয়া হয়েছে।
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