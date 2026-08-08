জুলাই জাদুঘরে এনসিপির প্রতিনিধিদল
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার জন্য গড়ে তোলা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর ৫ আগস্ট উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মধ্য দিয়ে এই স্মৃতি জাদুঘরের দুয়ার সবার জন্য উন্মুক্ত হয়। এর ধারাবাহিকতায় আজ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত এ জাদুঘর পরিদর্শন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল। নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে দলটি জাদুঘরের বিভিন্ন স্থাপনা ও প্রদর্শনী ঘুরে দেখে।
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