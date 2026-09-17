আরাকুলের মঠে পাখিদের ঘরদোর
পুরোনো জরাজীর্ণ মঠ। দেয়ালের ছোট ছোট গর্ত আর কুলুঙ্গিতে পাখিদের নীড়। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আরাকুল মঠে এভাবেই টিকে আছে শালিক, টিয়াসহ নানা পাখির সংসার। কয়েক বছর আগেও যেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া দেখা যেত, এখন সেখানে তাদের দেখা মেলা কঠিন। আশপাশের জলাশয় ভরাট, নগরায়ণ ও পরিবেশের পরিবর্তনে সংকুচিত হচ্ছে পাখিদের আবাস। তবু পুরোনো মঠের ইটের গায়ে আজও আছে পাখিদের ঘরদোর। তবে সেই আশ্রয়ও কত দিন টিকবে, তা অনিশ্চিত।
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