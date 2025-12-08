‘বেহুলার বাসরঘর’ এখন যেমন
বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে খানিকটা দূরে গোকুল গ্রামে রয়েছে ‘গোকুল মেধ’ বা ‘লখিন্দরের মেধ’। বেহুলার বাসরঘর নামে জায়গাটি বেশি পরিচিত। ধারণা করা হয়, সপ্তম থেকে দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দে এটি তৈরি। কিংবদন্তি চরিত্র বেহুলা-লখিন্দর এখানে নিশি যাপন করেছেন, স্থানীয় মিথে এমনটা রয়েছে। তবে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ও ইবনে বতুতার লেখা থেকে জানা যায়, এখানে একটি বৌদ্ধমঠ ছিল। সবুজ ঘাসে ঢাকা অনিন্দ্যসুন্দর প্রাচীন এ মঠ পর্যটকদের আনাগোনায় মুখর থাকে সারাক্ষণ। ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা-
