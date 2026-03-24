বাংলাদেশ

ঈদে চা–বাগানে রঙিন মুহূর্ত

সিলেটের সবুজে মোড়া পাহাড়ে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা চা–বাগানগুলো ঈদের তৃতীয় দিনে পর্যটক ও ভ্রমণপ্রিয় মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে। লাক্কাতুরা চা–বাগানে পরিবার–পরিজন নিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন অনেকেই। টিলার ওপর থেকে সবুজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি মুঠোফোনে সেই স্মৃতি ধরে রেখেছেন অনেকেই। রঙিন বেলুন ও হাসিখুশি মুখে ভরা এই চা–বাগান যেন ঈদের আনন্দকে আরও উজ্জ্বল করছে। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

আনিস মাহমুদ
সিলেট
শিশুকে চা–বাগান দেখাতে নিয়ে এসেছেন অভিভাবক।
চা–বাগানে শিশুকে কোলে নিয়ে এসেছেন এই অভিভাবক।
চা–বাগানে দলে দলে দর্শনার্থী।
সবুজের মধ্যে পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলছে ছবি তোলার পর্ব।
চা–বাগানের পাশে বসে মুঠোফোনে চলছে ছবি তোলা।
সাইকেলে চা–বাগানে ঘুরছে দুই শিশু।
পরিবার–পরিজন নিয়ে চা–বাগানে ঢুকছেন তাঁরা।
সবুজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছেন দর্শনার্থীরা।
বাবা–মেয়ের ছবি তুলে দিচ্ছেন তিনি।
ঘোড়ার পিঠে উঠেছে এই শিশু।
হাতে উৎসবের মেহেদি লাগিয়ে চা–বাগানে এসেছে শিশুটি।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে টিলার ওপরে উঠছেন অনেকেই।
রঙিন বেলুন বিক্রির জন্য চা–বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন এই বিক্রেতা।
