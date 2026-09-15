সবজির আড়তে শ্রমিকের ব্যস্ততা

সবজির আড়তে শ্রমিকের ব্যস্ততা
কাকডাকা ভোর থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয় সিলেটের সবজির আড়তে। একের পর এক ট্রাক এসে থামতেই সবজির বস্তা নামিয়ে আড়তে সাজিয়ে রাখতে শুরু করেন শ্রমিকেরা। বস্তার ওজন অনুযায়ী পান পারিশ্রমিক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভারী বস্তা কখনো কাঁধে, কখনো মাথায় বয়ে নিয়ে চলে তাঁদের নিরন্তর কাজ। এই আড়তে সবজি খালাসের কাজে যুক্ত আছেন দেড় শতাধিক শ্রমিক। দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে একজন শ্রমিক ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা আয় করেন। সেই আয়েই কোনোমতে চলে সংসারের চাকা।
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