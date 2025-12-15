সেই জাদুঘরে আছে ১১ জাতিগোষ্ঠীর দুর্লভ সব সামগ্রী
বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য বান্দরবানে ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট’–এর ভেতরে একটি জাদুঘর রয়েছে। এই জাদুঘরে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ১১টি জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। জাদুঘরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে অনেক কিছুই বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।
