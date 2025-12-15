বাংলাদেশ

সেই জাদুঘরে আছে ১১ জাতিগোষ্ঠীর দুর্লভ সব সামগ্রী

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য বান্দরবানে ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট’–এর ভেতরে একটি জাদুঘর রয়েছে। এই জাদুঘরে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ১১টি জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। জাদুঘরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে অনেক কিছুই বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

ছবি:
মং হাই সিং মারমা, বান্দরবান
১ / ১৩
ম্রো সম্প্রদায়ের রামসেংছ (পুরুষদের কানের দুল) ও মেয়েদের সিমুমপ্রুত (কোমর সিকিছড়া)
২ / ১৩
ম্রো সম্প্রদায়ের খকখেন (পায়ের খারু)
৩ / ১৩
তঞ্চগ্যা নারীদের গলার গহনা–হাঁসুলি (চন্দ্রহার)।
৪ / ১৩
তঞ্চগ্যা সম্প্রদায়ের ঠেঙ হাউ (গোড়ালির কাছে পরার অলংকার)।
৫ / ১৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বোমাং সার্কেলের ১৪তম সার্কেল চিফ বোমাংগ্রী মং শৈ প্রু চৌধুরীর ব্যবহৃত ড্রেসিং টেবিল ও চেয়ার।
৬ / ১৩
কোমর তাঁতে কাপড় বুননরত তঞ্চগ্যা নারীর প্রতিকৃতি।
৭ / ১৩
ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের যাকম (প্যাচানো চুড়ি)। নারীরা এটি হাতে পরে থাকেন।
৮ / ১৩
মারমা সম্প্রদায়ের ক্যপই নদং (কানের দুল)
৯ / ১৩
পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন ব্যবহারের ঝুড়ি।
১০ / ১৩
বান্দরবানে ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট’–এর ভেতরে জাদুঘরের একাংশ।
১১ / ১৩
নিজ নিজ জাতিসত্ত্বার পোশাকে সাজিয়ে রাখা প্রতিকৃতি।
১২ / ১৩
পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জুমে কাজ করার জন্য ব্যবহৃত মাথাল।
১৩ / ১৩
মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র বুং (ঢোল)।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন