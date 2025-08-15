বেহাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক

বেহাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে সরাইল বিশ্বরোড মোড় হয়ে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ককে চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। তবে উন্নয়নকাজের ধীরগতির কারণে বেহাল অবস্থা এ সড়কের। মহাসড়কটির বিভিন্ন স্থানে গর্তের কারণে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গর্তে গাড়ি আটকে গিয়ে প্রায় সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজটের। এতে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে চলাচলকারীদের। বেহাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
