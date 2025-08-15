বাংলাদেশ

বেহাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে সরাইল বিশ্বরোড মোড় হয়ে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ককে চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। তবে উন্নয়নকাজের ধীরগতির কারণে বেহাল অবস্থা এ সড়কের। মহাসড়কটির বিভিন্ন স্থানে গর্তের কারণে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গর্তে গাড়ি আটকে গিয়ে প্রায় সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজটের। এতে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে চলাচলকারীদের। বেহাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

তানভীর আহাম্মেদ
১ / ১২
মহাসড়কটির বিভিন্ন স্থানে গর্তে যানবাহন আটকে সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজটের। সরাইল বিশ্বরোড মোড়
২ / ১২
সময় বাঁচাতে পায়ে হেঁটে যানজটের এলাকা পার হচ্ছেন অনেকে। সরাইল বিশ্বরোড মোড়।
৩ / ১২
খানাখন্দের কারণে যানবাহন চালাতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন চালকেরা। সরাইল বিশ্বরোড মোড়।
৪ / ১২
গর্তের কারণে কার্যত যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে মহাসড়কটি। সরাইল বিশ্বরোড মোড়।
৫ / ১২
বেহাল সড়কের কারণে ভোগান্তি এখন চলাচলকারীদের নিত্যসঙ্গী। সরাইল বিশ্বরোড মোড়।
৬ / ১২
খানাখন্দে পড়ে বিকল হওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা টেনে নিচ্ছেন চালক। সরাইল বিশ্বরোড মোড়।
৭ / ১২
খানাখন্দ আর কাদার কারণে সড়কে চলাচল করাই এখন দায়। সরাইল বিশ্বরোড মোড়।
৮ / ১২
চার লেনের উন্নয়নকাজে ধীরগতির কারণে মহাসড়কটির এই বেহাল অবস্থা। সরাইল বিশ্বরোড মোড়।
৯ / ১২
এ ধরনের অসংখ্য ছোট-বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে মহাসড়কটিতে। সরাইল বিশ্বরোড মোড়।
১০ / ১২
উন্নয়নকাজ চলার কারণে সড়কে প্রচুর ধুলার সৃষ্টি হচ্ছে। সরাইল বিশ্বরোডের কুট্টাপাড়া এলাকা।
১১ / ১২
চার লেনের উন্নয়নকাজের কারণে সড়কে বেশির ভাগ অংশ বন্ধ থাকায় সৃষ্টি হচ্ছে যানজটের। আশুগঞ্জ রেলগেট এলাকা।
১২ / ১২
যানজটের কারণে যানবাহন ও চলাচলকারীদের সড়কেই কাটছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়। আশুগঞ্জ রেলগেট এলাকা।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন