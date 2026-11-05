কেওড়াগাছের দুর্দশা

কেওড়াগাছের দুর্দশা
চট্টগ্রাম নগরের কাট্টলী খালের খেজুরতলী এলাকায় নষ্ট হচ্ছে কেওড়াবাগানের গাছ। গাছের গোড়ায় রশি বেঁধে মাছ ধরার নৌকা নোঙর করছেন জেলেরা। এ ছাড়া কেওড়াগাছের শিকড়ে জড়িয়ে আছে ছেঁড়া মাছ ধরার জাল। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি। শিকড়ে পচন ধরে অনেক গাছ মরে পড়ে আছে। এসব মৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত গাছের কিছু রাতের আঁধারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। এভাবে ধ্বংস হচ্ছে খালের পাড়ের কেওড়াবাগান।
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