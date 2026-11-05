বাংলাদেশ

কেওড়াগাছের দুর্দশা

চট্টগ্রাম নগরের কাট্টলী খালের খেজুরতলী এলাকায় নষ্ট হচ্ছে কেওড়াবাগানের গাছ। গাছের গোড়ায় রশি বেঁধে মাছ ধরার নৌকা নোঙর করছেন জেলেরা। এ ছাড়া কেওড়াগাছের শিকড়ে জড়িয়ে আছে ছেঁড়া মাছ ধরার জাল। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি। শিকড়ে পচন ধরে অনেক গাছ মরে পড়ে আছে। এসব মৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত গাছের কিছু রাতের আঁধারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। এভাবে ধ্বংস হচ্ছে খালের পাড়ের কেওড়াবাগান।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
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কাটা গাছের গোড়ায় রশি বেঁধে ড্রেজিং নৌকা নোঙর করেছে।
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গাছ ভেঙে পড়ায় পাড়ও ভাঙছে।
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গাছের গোড়ায় জাল।
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মৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত গাছের কিছু রাতের আঁধারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা।পড়ে আছে মৃত গাছ।
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পড়ে আছে মৃত গাছ।
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শিকড়ে জড়িয়ে আছে ছেঁড়া জাল।
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নষ্ট হয়ে পড়ে আছে কেওড়াগাছ।
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জোয়ারে ডুবে গেছে নষ্ট গাছের গোড়া।
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গাছে জাল ও রশি বাঁধা।
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শিকড়ে পচন ধরে অনেক গাছ মরে পড়ে আছে।
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মরা গাছের ওপর পর্যন্ত রশি বাঁধা।
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গাছের গোড়ায় নৌকার রশি বাঁধা।
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