সচিবালয়ে নিষিদ্ধ একবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক

সচিবালয়ে নিষিদ্ধ একবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক
আজ রোববার থেকে সচিবালয়ে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক-এসইউপি) ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। সব মন্ত্রণালয়, সভা-সেমিনার এবং দর্শনার্থীদের ক্ষেত্রেও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার ইতিমধ্যে ১৭টি সামগ্রীকে এসইউপি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যেমন প্লাস্টিকের তৈজসপত্র, মোড়ক, বোতল, দাওয়াত কার্ড, ব্যানার ইত্যাদি। পরিবেশদূষণ রোধে উদাহরণ সৃষ্টি করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
