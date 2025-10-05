বাংলাদেশ

সচিবালয়ে নিষিদ্ধ একবার ব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক

আজ রোববার থেকে সচিবালয়ে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক-এসইউপি) ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। সব মন্ত্রণালয়, সভা-সেমিনার এবং দর্শনার্থীদের ক্ষেত্রেও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার ইতিমধ্যে ১৭টি সামগ্রীকে এসইউপি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যেমন প্লাস্টিকের তৈজসপত্র, মোড়ক, বোতল, দাওয়াত কার্ড, ব্যানার ইত্যাদি। পরিবেশদূষণ রোধে উদাহরণ সৃষ্টি করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দীপু মালাকার
সচিবালয়ে প্রবেশপথে প্লাস্টিকের ব্যাগ বহনকারীদের প্লাস্টিকের ব্যাগ বহন করতে নিষেধ করছেন পুলিশের সদস্যরা
বাধার মুখে প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে পণ্য নামিয়ে রাখছেন এক ব্যক্তি
পলিথিনে করে খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসায় ফটকে আটকে দেওয়া হয় এক ব্যক্তিকে
সচিবালয়ের প্রবেশপথে একটি গাড়ি থেকে প্লাস্টিকের বোতল নামিয়ে রাখা হচ্ছে
সচিবালয়ে প্রবেশপথে পত্রিকাবহনকারী একটি সাইকেল থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ নামাতে বলা হচ্ছে
প্রবেশপথে একটি মোটরসাইকেল থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ নামাতে বলছেন পুলিশের সদস্যরা
প্রবেশপথে জানানো হচ্ছে, প্লাস্টিকের থলের পরিবর্তে পাটজাত, কাপড় বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য থলের ব্যবহার করতে হবে।
প্লাস্টিকের পানির বোতল নিয়ে আসা এক দর্শনার্থীকে বোতল নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করছেন পুলিশের এক সদস্য
দর্শনার্থীদের প্লাস্টিকের ব্যাগ নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করছেন পুলিশের এক সদস্য
সচিবালয়ে প্রবেশপথের সামনে থাকা ডাস্টবিন ভরে গেছে প্লাস্টিকের সামগ্রীতে
তবে সচিবালয়ের ভেতরে অনেককেই প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করতে দেখা গেছে
সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কক্ষেও প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করতে দেখা গেছে
