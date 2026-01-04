বাংলাদেশ

অবরোধ–বিক্ষোভে থমকে থাকা ঢাকা

রাজধানী ঢাকা যেন আজ রোববার থমকে আছে। সকাল গড়াতেই ফার্মগেট থেকে কারওয়ান বাজারের সার্ক ফোয়ারা, শাহবাগ ও হাতিরপুলের মোতালেব প্লাজার সামনে—একের পর এক সড়কে অবরোধ ও অবস্থান কর্মসূচিতে স্থবির হয়ে পড়ে যান চলাচল। কোথাও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, কোথাও বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনকারীদের অবস্থান; পুলিশের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসব ঘটনায় তীব্র যানজটে দুর্ভোগে পড়েছে নগরবাসী। গণপরিবহন চলাচল সীমিত হয়ে যাওয়ায় হেঁটে গন্তব্যে যেতে হয়েছে অনেককে। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

সহপাঠী হত্যার প্রতিবাদ-বিচার দাবিতে ফার্মগেট এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
ফার্মগেটে সড়ক অবরোধের কারণে বিপাকে পড়ে রাজধানীবাসী
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
সড়ক অবরোধের কারণে যানজটে আটকা পড়ে গণপরিবহন। এ কারণে বাধ্য হয়ে শিশুসন্তান কোলে নিয়ে অনেককেই হেঁটে পাড়ি দিতে হয় গন্তব্যের পথ
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
ফার্মগেটে অবরোধ হওয়া সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
সড়ক অবরোধের কারণে ফার্মগেটে স্কুল ছুটির পর দুই সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে দুর্ভোগে পড়েন এই অভিভাবক
ছবি : তানভীর আহাম্মেদ
যানজটে আটকে আছে সব। ফার্মগেট এলাকা
ছবি: সাজিদ হোসেন
বাংলামোটর এলাকায় রাস্তায় বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারীরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
বাংলামোটরে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে মারে পুলিশ
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
সার্ক ফোয়ারা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি অবস্থান
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
সার্ক ফোয়ারা এলাকায় সড়কের ওপর আগুন জ্বালিয়ে রাখেন বিক্ষোভকারীরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
সার্ক ফোয়ারা এলাকায় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে মারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
বিজয় নগরে যানজটে নাকাল চলাচলকারীরা
ছবি: সাজিদ হোসেন
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে শাহবাগ মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল
ছবি: খালেদ সরকার
