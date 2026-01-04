অবরোধ–বিক্ষোভে থমকে থাকা ঢাকা
রাজধানী ঢাকা যেন আজ রোববার থমকে আছে। সকাল গড়াতেই ফার্মগেট থেকে কারওয়ান বাজারের সার্ক ফোয়ারা, শাহবাগ ও হাতিরপুলের মোতালেব প্লাজার সামনে—একের পর এক সড়কে অবরোধ ও অবস্থান কর্মসূচিতে স্থবির হয়ে পড়ে যান চলাচল। কোথাও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, কোথাও বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনকারীদের অবস্থান; পুলিশের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসব ঘটনায় তীব্র যানজটে দুর্ভোগে পড়েছে নগরবাসী। গণপরিবহন চলাচল সীমিত হয়ে যাওয়ায় হেঁটে গন্তব্যে যেতে হয়েছে অনেককে। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
