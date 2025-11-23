বাংলাদেশ

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের রাজশাহী পর্ব

ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের রাজশাহী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ রোববার। এদিন সকাল পৌনে ৯টায় বেলুন উড়িয়ে রাজশাহী মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক সাইদুল ইসলাম, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার সত্য নারায়ণ ভৌমিকসহ অনেকে। প্রথম ম্যাচে আহ্‌ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েক ৪-০ গোলে হারায় বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় ম্যাচে রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬-১ গোলে হারায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তৃতীয় ও ফাইনাল ম্যাচে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। চলুন ছবিতে দেখে নেওয়া যাক ম্যাচের মুহূর্তগুলো।

শহীদুল ইসলাম
রাজশাহী
১ / ৯
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।
২ / ৯
বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের রাজশাহী পর্বের উদ্বোধন করেন জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি। এ সময় অন্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।
৩ / ৯
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মাঠে শুরু হয় বল দখলের লড়াই।
৪ / ৯
বক্সের বাইরে থেকে শট নিচ্ছেন বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ফুটবলার
৫ / ৯
গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে জালে প্রবেশ করছে বল।
৬ / ৯
বল দখলের চেষ্টা চলছে আহ্‌ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের (সবুজ জার্সি) খেলোয়াড়দের মধ্যে।
৭ / ৯
গোল ঠেকাতে এগিয়ে আসছেন গোলরক্ষক। পেরেছেন কি!
৮ / ৯
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল উদ্দিন।
৯ / ৯
টুর্নামেন্টের রাজশাহী পর্বে চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লাস।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন