বর্জ্য ফেলা হচ্ছে পাহাড়ে, দূষিত হচ্ছে পানি

বর্জ্য ফেলা হচ্ছে পাহাড়ে, দূষিত হচ্ছে পানি
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে যাওয়া পর্যটকেরা রাঙামাটি শহরের প্রবেশের মুখে ঢুকতেই হোঁচট খান। সেখানে উৎকট পচা দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। আবর্জনা অপসারণ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রায় তিন দশক ধরে পাহাড়ের ওপরে পৌরবাসীর প্রতিদিনের প্রায় ৪০ টন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। ভেদাভেদী এলাকার সড়কের পাশে ফেলা এই আবর্জনা ওপর থেকে পাহাড়ি ছড়ার পানির সঙ্গে মিশে পানির রং কালো ও খয়েরি আকার ধারণ করছে। সেই পানি ব্যবহারের ফলে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী মানুষের বাড়ছে পানিবাহিত চর্মরোগ, বিপর্যয় ঘটছে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে।
