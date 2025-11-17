বাংলাদেশ

বর্জ্য ফেলা হচ্ছে পাহাড়ে, দূষিত হচ্ছে পানি

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে যাওয়া পর্যটকেরা রাঙামাটি শহরের প্রবেশের মুখে ঢুকতেই হোঁচট খান। সেখানে উৎকট পচা দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। আবর্জনা অপসারণ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্রায় তিন দশক ধরে পাহাড়ের ওপরে পৌরবাসীর প্রতিদিনের প্রায় ৪০ টন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। ভেদাভেদী এলাকার সড়কের পাশে ফেলা এই আবর্জনা ওপর থেকে পাহাড়ি ছড়ার পানির সঙ্গে মিশে পানির রং কালো ও খয়েরি আকার ধারণ করছে। সেই পানি ব্যবহারের ফলে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী মানুষের বাড়ছে পানিবাহিত চর্মরোগ, বিপর্যয় ঘটছে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে।

সুপ্রিয় চাকমা
রাঙামাটি
৩০ বছর ধরে শহরের প্রবেশমুখের ভেদাভেদী সড়কের পাশে রাঙামাটি পৌরসভার বর্জ্য ফেলা হচ্ছে
বর্জ্য ছড়িয়ে ছড়ার পানি মারাত্মক দূষিত হচ্ছে
ছড়া পার হচ্ছেন স্থানীয় একজন
পচা পানির দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ ছড়ার পাড়ের বাসিন্দারা
দূষিত ছড়ার পানির মধ্যে দুই শিশু
বর্জ্যের পচা পানি পাহাড়ি ছড়া হয়ে মিশছে কাপ্তাই হ্রদে
বর্জ্য পাহাড়ি ছড়ায় মিশে পানির রং হয়েছে খয়েরি ও কালো
দূষিত পানিতে বাসন ধোয়ামাজা করছেন এক নারী
ছড়ায় আটকে পড়া বর্জ্য অপসারণ করছেন এলাকার এক নারী
