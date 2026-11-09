সড়কে রিকশা–ভ্যানচালকদের প্রতিবাদ, ভোগান্তি

সড়কে রিকশা–ভ্যানচালকদের প্রতিবাদ, ভোগান্তি
‘জীবিকা উচ্ছেদের সকল পাঁয়তারা প্রতিহত করার’ ১২ দফা দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে রিকশা ও ভ্যানচালকেরা। আজ সোমবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মিছিল ও সমাবেশ করেছেন তাঁরা। রিকশা–ভ্যান–ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়নের এই কর্মসূচি থেকে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সড়ক আটকে মিছিল–সমাবেশ করায় ভোগান্তিতে পড়েন সেখানকার যাত্রীরা। ভোগান্তির নানা চিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প—
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