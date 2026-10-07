রোদে ধান, রোজগারে সংসার
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের মেঘনাপাড়ের বিওসি ঘাট দেশের অন্যতম বড় ধানের মোকাম। এই মোকাম ঘিরে গড়ে ওঠা চাতালকলগুলোতে ভোর থেকে শুরু হয় ধান শুকানোর কাজ। মাঠজুড়ে ধান ছড়িয়ে দেন নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা। তীব্র রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে তাঁদের ব্যস্ততা। আবার হঠাৎ আকাশে মেঘ জমলে বদলে যায় কাজের ধরন-তড়িঘড়ি করে ধান জড়ো করতে হয়। কারণ, এই রোদই তাঁদের আয়ের ভরসা; রোদবৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁদের সংসারের হিসাব।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০