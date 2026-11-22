ঐতিহ্যের লালদীঘিতে অবহেলার ছাপ
চট্টগ্রাম নগরের ব্যস্ততার মধ্যে এখনো টিকে আছে প্রাচীন ঐতিহ্যের লালদীঘি। একসময় নগরের মানুষের পানির চাহিদা মেটানো এই জলাধার ঘিরে রয়েছে ইতিহাসের নানা স্মৃতি। দিঘির পাড়ের পার্কে কেউ হাঁটছেন, কেউ শরীরচর্চা করছেন, আবার কেউ বসে পড়ছেন পত্রিকা। তবে ঐতিহ্যবাহী এই জলাধার ও পার্কের পরিবেশ এখন বেহাল। কোথাও জমে আছে পানি-কাদা, কোথাও পড়ে আছে ময়লা-আবর্জনা। পাশের ভবনের ময়লা পানিও এসে মিশছে দিঘিতে। অবহেলা আর অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নিয়ে কোনো রকমে টিকে আছে নগরের এই পুরোনো জলাধার।
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