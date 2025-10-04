প্রবারণা পূর্ণিমার প্রস্তুতি
আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হয় প্রবারণা পূর্ণিমা। প্রদীপ প্রজ্বালন ও ফানুস ওড়ানোর মধ্য দিয়ে প্রতিবছর বান্দরবানে মারমা সম্প্রদায়ের মানুষেরা ‘ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে’ বা প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসব উদ্যাপন করেন। মারমা ভাষায় ওয়াগ্যোয়াই অর্থ প্রবারণা পূর্ণিমা, আর পোয়ে অর্থ উৎসব। বুদ্ধমূর্তি স্নান, ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল রথযাত্রা, দেবতার মূর্তি (পোছোমা), প্রদীপ প্রজ্বালন, ফানুস ওড়ানো, পঞ্চশীল গ্রহণসহ নানা আয়োজনে উৎসব উদ্যাপন করেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। এরই মধ্যে এবারের উৎসব আয়োজনের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সেই প্রস্তুতির ছবি নিয়ে এই ছবির গল্প—‘প্যারাসুটের’ আদলে ফানুস বানাচ্ছে এক কিশোর
