পদ্মাপাড়ের জীবন
কেউ ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে মাছ ধরার জাল নিয়ে নৌকায়, কেউবা ট্রলার চালিয়ে পারাপারের দায়িত্বে, আবার কেউ নদীবন্দরে পণ্য ওঠানো-নামানোর কঠোর পরিশ্রম করতে চলেছেন। পদ্মা নদীর পাড়ের মানুষের জীবনসংগ্রামের গল্প এটি। এই মানুষগুলোর জীবনযাত্রা পদ্মার স্রোতের মতোই কখনো শান্ত, কখনো উত্তাল, কিন্তু কখনোই থেমে থাকে না। তাঁদের সংগ্রামী হৃদয় পদ্মার বিশালতা থেকে সাহস ধার নেয়। পদ্মাপাড়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন নিয়েই সাজানো হয়েছে এ ছবির গল্প।
