বাংলাদেশ

পদ্মাপাড়ের জীবন

কেউ ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে মাছ ধরার জাল নিয়ে নৌকায়, কেউবা ট্রলার চালিয়ে পারাপারের দায়িত্বে, আবার কেউ নদীবন্দরে পণ্য ওঠানো-নামানোর কঠোর পরিশ্রম করতে চলেছেন। পদ্মা নদীর পাড়ের মানুষের জীবনসংগ্রামের গল্প এটি। এই মানুষগুলোর জীবনযাত্রা পদ্মার স্রোতের মতোই কখনো শান্ত, কখনো উত্তাল, কিন্তু কখনোই থেমে থাকে না। তাঁদের সংগ্রামী হৃদয় পদ্মার বিশালতা থেকে সাহস ধার নেয়। পদ্মাপাড়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন নিয়েই সাজানো হয়েছে এ ছবির গল্প।

১ / ১০
জীবিকার তাগিদে কার্গো ট্রলার থেকে মালামাল খালাস করছেন পদ্মাপাড়ের শ্রমজীবীরা
২ / ১০
গৃহপালিত গবাদিপশুর জন্য ঘাস সংগ্রহ করতে নৌকায় করে যাচ্ছেন পদ্মাপাড়ের এক কৃষক দম্পতি
৩ / ১০
পদ্মাপাড়ে চলছে মাছ ধরা
৪ / ১০
নদীতে জাল থেকে মাছ ছাড়াচ্ছেন এক জেলে
৫ / ১০
জীবিকার তাগিদে নৌকা বেয়ে চলা
৬ / ১০
ঝাঁকি জাল ফেলে মাছ ধরছেন নদীপাড়ের এক বাসিন্দ
৭ / ১০
নদীপাড়ের জমি থেকে ধান কেটে নিচ্ছেন এক দম্পতি
৮ / ১০
ট্রলার মেরামতের কাজ করছেন পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা
৯ / ১০
নদীতে নামিয়ে গবাদিপশুকে গোসল করাচ্ছেন এক দম্পতি
১০ / ১০
পদ্মার বুকে সূর্যাস্ত
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন