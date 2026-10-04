মনোহরণকারী হীরামন টিয়া

মনোহরণকারী হীরামন টিয়া
বাংলাদেশে সাত প্রজাতির টিয়া পাখি রয়েছে। এর মধ্যে লালমাথা বা আলুবোখারা মাথার টিয়ার নাম হীরামন টিয়া (প্লাম-হেডেড প্যারাকিট)। এলাকাভেদে এরা তাল কেশ টিয়া, পুষ্প কেশ টিয়া, আলুবোখারা-মাথা পাখি নামেও পরিচিত। খাবারের সন্ধানে ঘাসের দানা বা বীজ জাতীয় শস্যের জমিতে এরা দল বেঁধে নামে। তবে এরা খুবই লাজুক। মানুষের উপস্থিতি টের পেলেই একসঙ্গে সব উড়ে দূরে চলে যায়। নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার মহদীপুর এলাকায় দেখা হীরামন টিয়ার নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে এই ছবির গল্প।
দুর্লভ এই পাখির বাস ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের বনের প্রান্তের কৃষিজমি, ফলের বাগান ও খোলা বনে। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, চীন, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের আবাসিক পাখিটির দৈর্ঘ্য ৩৩ থেকে ৩৭ সেন্টিমিটার, ওজন ৫৬ থেকে ৮৫ গ্রাম।
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