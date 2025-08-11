বাংলাদেশ

বাসযাত্রীদের টানাহেঁচড়া

বাসযাত্রীদের নিয়ে টানাহেঁচড়ার দৃশ্য যেন স্বাভাবিক দৃশ্য হয়ে উঠেছে বাস টার্মিনালগুলোতে। পরিবার বা একা বাসস্ট্যান্ডে এলে যাত্রীদের ওপর হামলে পড়েন বাস পরিবহনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেরা। একেকজন একেক দিকে টানতে থাকেন, প্রতিযোগিতা চলে কে কার আগে যাত্রী তাঁর গাড়িতে তুলবেন। এমন বেপরোয়া মনোভাবের কারণে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় থাকেন সাধারণ যাত্রীরা। একটা নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমে যাত্রীদের পরিবহনে নেওয়া হলে সবার জন্য মঙ্গলজনক হতো বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বাসযাত্রীদের টানাহেঁচড়া নিয়ে ছবির গল্প

সৌরভ দাশ
যাত্রীর পথ আটকে তাঁদের বাসে উঠতে বলছেন একটি পরিবহনের এক কর্মী
হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বাসে
চলছে টানাটানি
এক নারীর কোল থেকে শিশুটিকে নিয়ে বাসে তুলছেন একজন
নিজেদের বাসে নিতে যাত্রীর দুই হাত ধরে টানছেন একজন
দুই পরিবহনের দুজন ডাকছেন একসঙ্গে
নারী যাত্রীর সঙ্গে থাকা শিশুটির হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন একটি পরিবহনের এক কর্মী
হাত ধরে রীতিমতো জোর করে বাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
নিজেদের বাসে তোলার জন্য এক হাত ধরে যাত্রীকে সামনে এগিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছেন পরিবহনশ্রমিকেরা
