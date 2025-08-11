বাসযাত্রীদের টানাহেঁচড়া

বাসযাত্রীদের টানাহেঁচড়া
বাসযাত্রীদের নিয়ে টানাহেঁচড়ার দৃশ্য যেন স্বাভাবিক দৃশ্য হয়ে উঠেছে বাস টার্মিনালগুলোতে। পরিবার বা একা বাসস্ট্যান্ডে এলে যাত্রীদের ওপর হামলে পড়েন বাস পরিবহনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেরা। একেকজন একেক দিকে টানতে থাকেন, প্রতিযোগিতা চলে কে কার আগে যাত্রী তাঁর গাড়িতে তুলবেন। এমন বেপরোয়া মনোভাবের কারণে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় থাকেন সাধারণ যাত্রীরা। একটা নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমে যাত্রীদের পরিবহনে নেওয়া হলে সবার জন্য মঙ্গলজনক হতো বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বাসযাত্রীদের টানাহেঁচড়া নিয়ে ছবির গল্প
