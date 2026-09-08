ইলিশের ডিমের বাজার
ইলিশের স্বাদে বাঙালির রসনাতৃপ্তি নতুন কিছু নয়। তবে শুধু মাছ নয়, ইলিশের ডিমেরও রয়েছে আলাদা কদর ও জমজমাট বাজার। মাছের পেট থেকে অক্ষত অবস্থায় ডিম বের করা, বাছাই ও প্যাকেটজাত করার এক মহাযজ্ঞ চলে চট্টগ্রামের ফিশারিঘাট পুরোনো মাছবাজারে। আকার ও মানভেদে প্রতি কেজি ডিম বিক্রি হচ্ছে তিন থেকে চার হাজার টাকায়। বরফ দিয়ে বাক্সে ভরা এসব ডিম পাঠানো হচ্ছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ফিশারিঘাটে ইলিশের ডিম সংগ্রহের ব্যস্ততা নিয়ে এই ছবির গল্প।
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