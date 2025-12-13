ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হাফ ম্যারাথন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হাফ ম্যারাথন
সকালের কনকনে শীত উপেক্ষা করে ভারত, জাপান, নেপাল ও ডেনমার্কের চার নাগরিকসহ বিভিন্ন জেলার ৩৫০ দৌড়বিদ ২১, ১০, ৫ ও ২ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এই হাফ ম্যারাথনে তরুণ-তরুণীরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশু–কিশোরেরাও। সকাল ছয়টা থেকে শুরু হওয়া দৌড় প্রতিযোগিতার ২১ কিলোমিটারে ৬৫ জন, ১০ কিলোমিটারে ১৬৮ জন, ৫ কিলোমিটারে ৭৪ জন ও ২ কিলোমিটারে ৪৩ জন অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী সবার জন্য ছিল একটি করে শুভেচ্ছা স্মারক, সনদ, টি-শার্ট। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারীদের ট্রফি দেওয়া হয়। এই হাফ ম্যারাথনের আয়োজন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রানার্স কমিউনিটি (বিআরসি)।
