সবুজ দিগন্ত

চারদিকে এখন শুধু সবুজের ঢেউ। যত দূর চোখ যায়, হাওরে আমন ধানের কোমল পাতায় রোদ খেলে যায় সোনালি আভায়। বাতাসে দুলছে ধানগাছ, প্রকৃতি যেন নিজের ছন্দে সাজিয়েছে শান্ত সৌন্দর্যের এক উৎসব। চারদিকে এখন সবুজের সমারোহ। এ সময়টায় ধানের মাঠ মানেই জীবনের স্পন্দন—কৃষকের পরিশ্রম, আশার প্রতিচ্ছবি আর গ্রামবাংলার প্রাণের গল্প। মাসখানেক পরেই যখন কাঁচা সবুজ পেকে উঠবে সোনালি রঙে, তখন গ্রামের ঘরে ঘরে বাজবে নবান্ন উৎসবের বাঁশি। গোয়াইনঘাটের মিত্রীমহল ও সদর উপজেলার উমাইরগাঁও এলাকা থেকে সবুজের দিগন্তে গ্রামবাংলা নিয়ে ছবির গল্প—

আনিস মাহমুদ
সিলেট
চোখ যত দূর যায়, শুধু ধান আর সবুজের ঢেউ—প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যের এক নিঃশব্দ বিস্তার।
সোনালি আভায় সবুজ ধানখেত।
সবুজ ধানখেত শেষ হয়েছে সবুজ বৃক্ষের কাছে গিয়ে।
মাসখানেক পরেই কাঁচা সবুজ হবে সোনালি—তখন ঘরে ঘরে ফিরবে ফসলের আনন্দ।
ধানখেতের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন ‍কৃষক।
সবুজ মাঠের মাঝখানের সরু পথ ধরে হাঁটছে পরিবার—গ্রামীণ জীবনের সরল সৌন্দর্য।
সবুজ গাছ আর সবুজ ধানখেতে মোড়ানো একটি বাড়ি।
চারদিকে সবুজ খেত। এমন পরিবেশে চলতেও আনন্দ।
