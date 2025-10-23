সবুজ দিগন্ত
চারদিকে এখন শুধু সবুজের ঢেউ। যত দূর চোখ যায়, হাওরে আমন ধানের কোমল পাতায় রোদ খেলে যায় সোনালি আভায়। বাতাসে দুলছে ধানগাছ, প্রকৃতি যেন নিজের ছন্দে সাজিয়েছে শান্ত সৌন্দর্যের এক উৎসব। চারদিকে এখন সবুজের সমারোহ। এ সময়টায় ধানের মাঠ মানেই জীবনের স্পন্দন—কৃষকের পরিশ্রম, আশার প্রতিচ্ছবি আর গ্রামবাংলার প্রাণের গল্প। মাসখানেক পরেই যখন কাঁচা সবুজ পেকে উঠবে সোনালি রঙে, তখন গ্রামের ঘরে ঘরে বাজবে নবান্ন উৎসবের বাঁশি। গোয়াইনঘাটের মিত্রীমহল ও সদর উপজেলার উমাইরগাঁও এলাকা থেকে সবুজের দিগন্তে গ্রামবাংলা নিয়ে ছবির গল্প—
