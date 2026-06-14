ঢাকায় শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনীতে আগামীর ভাবনা

ঢাকায় শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনীতে আগামীর ভাবনা
শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও উদ্যোক্তা মনোভাব বিকাশের লক্ষ্যে দেশব্যাপী চলছে ‘স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং’। এর অংশ হিসেবে আজ রোববার রাজধানীর বিএএফ শাহীন কলেজে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা জেলা পর্যায়ের প্রদর্শনী। এতে ঢাকার ৩৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দল অংশ নেয়। মেলায় উপস্থিত থেকে খুদে বিজ্ঞানীদের চমকপ্রদ সব উদ্ভাবন ঘুরে দেখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জুবাইদা রহমান। তরুণদের মেধা ও বিজ্ঞানের প্রতি এই অনুরাগের নানা মুহূর্ত নিয়ে আজকের এই ছবির গল্প।
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