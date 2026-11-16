বাংলাদেশ

নতুন ধানের ঘ্রাণে নবান্নের আমেজ

অগ্রহায়ণ মানেই নতুন ধানের ঘ্রাণ আর নবান্নের উৎসব। মাঠে মাঠে পাকা আমন ধান কাটতে ব্যস্ত কিষান-কিষানিরা। কেউ ধান কাটছেন, কেউ আঁটি বাঁধছেন, আবার কেউ ব্যস্ত মাড়াইয়ের কাজে। কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলার আনন্দে কৃষকের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির হাসি। বগুড়ার শাজাহানপুর ও নন্দীগ্রাম উপজেলার মাঠ থেকে তোলা ছবিতে ধান কাটার কর্মব্যস্ততা।

সোয়েল রানা
বগুড়া
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মাঠে কর্মরত কৃষকদের জন্য কলসে করে পানি নিয়ে যাচ্ছেন সহকর্মী
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সদ্য কাটা ধান হাতে কৃষকের চোখেমুখে তৃপ্তির হাসি
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পাকা ধান কাটতে মাঠে যাচ্ছেন একদল কৃষক
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সোনালি ধান কাটায় ব্যস্ত একদল কৃষক
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সোনালি ধান কাটতে ব্যস্ত কৃষকেরা
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কেটে রাখা ধান সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন কৃষকেরা
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মাঠে শুকানোর জন্য বিছিয়ে রাখা কাটা ধান
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মাঠ থেকে কাটা ধান বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষকেরা
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সোনালি ধানের মাঠের আলপথ ধরে কাঁধে ধানের আঁটি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন একদল কৃষক
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কাঁধে ধানের আঁটি নিয়ে বাড়ির পথে কৃষকেরা
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বাড়ির উঠানে ধান মাড়াইয়ে ব্যস্ত কৃষকেরা
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মাঠে ধান শুকানোর কাজে ব্যস্ত এক নারী
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