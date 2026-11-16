নতুন ধানের ঘ্রাণে নবান্নের আমেজ
অগ্রহায়ণ মানেই নতুন ধানের ঘ্রাণ আর নবান্নের উৎসব। মাঠে মাঠে পাকা আমন ধান কাটতে ব্যস্ত কিষান-কিষানিরা। কেউ ধান কাটছেন, কেউ আঁটি বাঁধছেন, আবার কেউ ব্যস্ত মাড়াইয়ের কাজে। কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলার আনন্দে কৃষকের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির হাসি। বগুড়ার শাজাহানপুর ও নন্দীগ্রাম উপজেলার মাঠ থেকে তোলা ছবিতে ধান কাটার কর্মব্যস্ততা।
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