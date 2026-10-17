সঙ্গীহীন জীবনে চিড়িয়াখানার প্রাণীরা

সঙ্গীহীন জীবনে চিড়িয়াখানার প্রাণীরা
প্রাণীদেরও প্রয়োজন হয় সঙ্গের। কিন্তু রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় চিড়িয়াখানায় দশটি প্রাণীর দিন কাটছে সঙ্গীহীন অবস্থায়। এদের মধ্যে একটি আফ্রিকান গন্ডার ২০১৩ সাল থেকে একা। চারপাশে মানুষ আর পরিচিত পরিবেশ থাকলেও নেই নিজ প্রজাতির সঙ্গী। একা বসে থাকা, নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুরে বেড়ানো আর নীরবে সময় কাটানো, এভাবেই কাটছে তাদের দিন। চিড়িয়াখানার এই প্রাণীগুলোর নিঃসঙ্গ জীবন মনে করিয়ে দেয়, বেঁচে থাকার জন্য খাবার ও আশ্রয়ের পাশাপাশি সঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ।
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