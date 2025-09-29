গুইমারায় বন্ধ দোকানপাট, এলাকা ছাড়ছেন অনেকে

গুইমারায় বন্ধ দোকানপাট, এলাকা ছাড়ছেন অনেকে
খাগড়াছড়ি সদরের গুইমারায় কয়েক দিনের বিক্ষোভ, অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতাকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার গুলিতে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর জের ধরে আজ সোমবার সকাল থেকে রামেসু বাজারসহ পুরো গুইমারা এলাকার অবস্থা থমথমে। গতকাল এই রামেসু বাজারেই অগ্নিসংযোগ করা হয়। বাজারের দোকানমালিকদের অধিকাংশ পাহাড়ি বলে জানা গেছে।
গুইমারায় বন্ধ রয়েছে দোকানপাট। সড়কে সীমিত যানবাহন চলছে। সতর্ক অবস্থায় রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ওই এলাকা থেকে ছবিগুলো আজ তোলা—
