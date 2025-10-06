সবুজ পাতায় আলোর খেলা

সবুজ পাতায় আলোর খেলা
সকালের রোদ যখন চা-বাগানের ওপর পড়ে, তখন প্রতিটি কুঁড়ি-পাতা যেন রোদ গায়ে মেখে নতুন প্রাণে জেগে ওঠে। পাতার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে সোনালি আলোর ঝিলিক, বাতাসে মিশে যায় সবুজ চা–পাতার সতেজ ঘ্রাণ। কখনো রোদের তেজে দীপ্ত, কখনো ছায়ার কোমলতায় মোড়া এই আলো–ছায়ার খেলাতেই সকাল-বিকেল ধরা পড়ে চা-বাগানের সৌন্দর্য। প্রকৃতির এই খেলা যেন নিঃশব্দে বলে যায়—সবুজেরও একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সিলেটের লাক্কাতুরা চা-বাগানে সবুজ পাতায় আলোর খেলা নিয়ে ছবির গল্প...
