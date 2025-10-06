বাংলাদেশ

সবুজ পাতায় আলোর খেলা

সকালের রোদ যখন চা-বাগানের ওপর পড়ে, তখন প্রতিটি কুঁড়ি-পাতা যেন রোদ গায়ে মেখে নতুন প্রাণে জেগে ওঠে। পাতার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে সোনালি আলোর ঝিলিক, বাতাসে মিশে যায় সবুজ চা–পাতার সতেজ ঘ্রাণ। কখনো রোদের তেজে দীপ্ত, কখনো ছায়ার কোমলতায় মোড়া এই আলো–ছায়ার খেলাতেই সকাল-বিকেল ধরা পড়ে চা-বাগানের সৌন্দর্য। প্রকৃতির এই খেলা যেন নিঃশব্দে বলে যায়—সবুজেরও একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সিলেটের লাক্কাতুরা চা-বাগানে সবুজ পাতায় আলোর খেলা নিয়ে ছবির গল্প...

আনিস মাহমুদ
সিলেট
১ / ৭
মেঘের ফাঁক গলে আসা সূর্যের আলোয় চা-কুঁড়ি ঝিকমিক করছে
২ / ৭
পাতার কিনারে আটকে থাকা আলোর রেখা কুঁড়ি কোমলতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে
৩ / ৭
মেঘের আড়াল ভেদ করে আলো এসে পড়েছে চা–পাতার ওপর
৪ / ৭
চা–বাগানে আলো–ছায়ার খেলা
৫ / ৭
রোদের তীব্রতায় পাতার শিরাগুলো ফুটে উঠেছে
৬ / ৭
আলো এসে থেমেছে কুঁড়ির ডগায়
৭ / ৭
সকালের নরম রোদ চা-কুঁড়ির ওপর পড়ে জানান দিচ্ছে নতুন দিনের
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন