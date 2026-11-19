শীতের আগেই কুয়াশার দাপট
শীত পুরোপুরি না নামতেই হঠাৎ ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে দেশের অনেক অঞ্চল। গতকাল বুধবার থেকে চট্টগ্রামের আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনে ভোগান্তিতে পড়েছেন ঘর থেকে বের হওয়া মানুষ। কেউ গরম কাপড় পরে গন্তব্যে ছুটছেন, কেউ আবার কুয়াশার কারণে চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করছেন। কুয়াশার ঘনত্ব এতটাই বেশি যে কাছের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সড়কে গাড়ি চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। নদীতে কুয়াশা বেশি থাকায় জাহাজ, নৌকা ও ট্রলারের চালকদের চলতে হচ্ছে বাড়তি সতর্কতায়। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিবাজার ও শাহ আমানত সেতু এলাকায় দেখা যায় এমন চিত্র।
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